Первый тур переговоров по Украине. Почему выбрали Саудовскую Аравию

Переговоры России и США пройдут в Саудовской Аравии, в ее столицу — город Эр-Рияд — уже прибыли представители обеих сторон. Место для встречи на высшем уровне выбрал глава Белого дома. Какова позиция Саудовской Аравии по отношению к России и конфликту на Украине и что от переговоров выиграют Штаты — в материале 360.ru.

Центральный игрок на переговорах Саудовская Аравия стала площадкой для переговоров по разрешению конфликта на Украине благодаря огромным запасам нефти, утверждает Fox News. При этом предложили эту страну США, и неспроста, заявил в беседе с 360.ru политолог, публицист Михаил Синельников-Оришак. «Прежде всего здесь играют первую скрипку Штаты. Их инициатива, их спешка, их гонка. Понятно, что это выгоднее для них», — отметил эксперт. Это королевство — крупнейший экспортер нефти в мире и играет важнейшую роль в установлении мировых цен. Саудовская Аравия и Россия конструктивно сотрудничают в рамках ОПЕК+, РФ в 2024 году заработала на продаже нефти и газа на 26% больше, чем годом ранее. Саудовская Аравия не поддалась на провокации США и не стала увеличивать добычу нефти, чтобы снизить ее цену, как хотел Трамп.

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«Все, что делает Трамп, — он делает это для своей страны. Глупо было бы предполагать, что он будет стараться для кого-то другого или во имя каких-то абстракций типа мира во всем мире. Конечно, он будет этим прикрываться, но на самом деле здесь лежат чистые экономические интересы, чтобы из этого конфликта вышли, как это обычно бывает, главным бенефициаром Соединенные Штаты Америки», — заявил собеседник 360.ru и добавил, что именно поэтому Трамп выбрал Саудовское королевство местом переговоров. Москва же связана с Эр-Риядом экономическими и политическими узами, поэтому Путин счел это приемлемым местом для встречи с американским коллегой.

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В российскую делегацию вошли проверенные переговорщики: главный советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Команда сформирована так, чтобы можно было решить любые нюансы. От США заявлены госсекретарь Марк Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Возможно, стоит ожидать присутствия директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Но на переговорах не будет спецпредставителя по Украине Кита Келлога.

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В чем выгода Саудовской Аравии? Что же выиграет ближневосточное королевство от своего участия в поисках способа решить конфликт, который развернулся за тысячи километров от его границ? В первую очередь статус Саудовской Аравии и укрепление авторитета наследного принца Мухаммеда бен Салмана как мирового лидера. Также это даст возможность королевству «утереть нос» Катару, который помогает с возвращением в семьи украинских детей и был активным участником переговоров между Израилем и ХАМАС. При этом по отношению к России и конфликту на Украине Саудовская Аравия не занимает «вообще никакую позицию», подчеркнул Синельников-Оришак.

Саудовской Аравии важно войти в историю как площадка для миротворческой деятельности. Михаил Синельников-Оришак политолог

Если переговоры с организационной точки зрения пройдут на высоком уровне, то Саудовская Аравия заменит «традиционную Швейцарию». Это поднимет государство в мировоззренческом и дипломатическом плане на достаточно высокий уровень, отметил публицист.

Интересно Мухаммад ибн Салман Аль Сауд — наследный принц Саудовской Аравии с 21 июня 2017 года. Родился 31 августа 1985 года в Джидде. Сын короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Председатель правления благотворительного фонда Мухаммеда ибн Салмана (MiSK), глава королевского суда, председатель совета по экономическим вопросам и развитию страны. Глава Антикоррупционного комитета Саудовской Аравии с 4 ноября 2017 года. Мухаммад ибн Салман Аль Сауд — наследный принц Саудовской Аравии с 21 июня 2017 года. Родился 31 августа 1985 года в Джидде. Сын короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Председатель правления благотворительного фонда Мухаммеда ибн Салмана (MiSK), глава королевского суда, председатель совета по экономическим вопросам и развитию страны. Глава Антикоррупционного комитета Саудовской Аравии с 4 ноября 2017 года.

Саудиты пытаются использовать любую ситуацию себе на пользу, руководствуясь принципами реальной политики без идеологических конструкций, отметил политолог Вадим Сипров. Их интересы приземленные, на повестке стоят вопросы безопасности и экономической стабильности, поэтому Саудовская Аравия выступает нейтральной стороной. Собеседник 360.ru считает, что саудиты ждут, когда пройдет «полоса турбулентности», в которую попал мир, и наступит «свет в конце тоннеля». «Первые признаки того, что свет в конце тоннеля все-таки появился, — это избрание Трампа и выход на переговорный трек между США и Россией. <…> Ну, а дальше они уже будут смотреть, сотрудничество с какой стороной — либо с Америкой, либо с Россией — для них более выгодно, поэтому они будут вести себя в логике многополярности», — объяснил Сипров.

Фото: РИА «Новости»

Для этого у Эр-Риярда есть и политические, и финансовые возможности. У Саудовской Аравии большие шансы и перспективы сохранить статус центра международной дипломатии, несмотря на небольшой опыт в разрешении конфликтов, добавил эксперт. Он напомнил, что Эр-Риярд способствовал стабилизации ситуации на Ближнем Востоке во время первого президентского срока Дональда Трампа, инициировавшего соглашения Авраама. Саудовская Аравия выступила одной из стран, ставших лидерами арабского мира. «Определенный опыт есть, определенные компетенции есть, но я думаю, что саудиты будут эти компетенции расширять, углублять и смотреть, где они смогут извлечь максимум пользы для себя», — заключил Сипров.

Фото: РИА «Новости»

Переговоры не про Украину? Вряд ли Украина будет стоять первым пунктом в списке обсуждаемых вопросов. «Это было изначально заявлено, причем об этом сказано даже в официальном сообщении на сайте Кремля, что во время телефонного разговора Путина с Трампом было поставлено в качестве одного из условий завершения конфликта на Украине урегулирование прочих требований России по предоставлению нам гарантии безопасности и со стороны США, и со стороны блока НАТО. По сути, речь идет о формировании некой глобальной международной системы безопасности», — пояснил политолог.

На Саудовской площадке в Эр-Рияде будут обсуждать вопросы, касающиеся в целом глобальной безопасности. <…> Это будут переговоры не про Украину. На них наметят пути по построению новой модели глобальной безопасности. Вадим Сипров политолог

Однако публицист Синельников-Оришак убежден, что центральной темой на переговорах будет все же конфликт на Украине. «Я не вижу, какие могут быть общие точки соприкосновения, руководствуясь тем, что Трамп заявил, что и нефть, и газ Европа должна покупать в Америке и значительно нарастить объемы, в разы», — пояснил свою точку зрения собеседник 360.ru. Он отметил, что Россия в долгосрочной перспективе будет стремиться восстанавливать отношения с Европой как с самым выгодным газовым рынком. «Как это будет — сложно предположить. И наивно предположить, что сразу будут сняты все ограничения. Но мы должны стремиться к этому. А Штаты стремятся совершенно к другому», — добавил Синельников-Оришак. На переговорах, вероятнее всего, поднимут вопрос о том, какие ограничения — применительно к украинскому конфликту — снимут. «Но пока это только самые наметки, выйти бы на договоренности о прекращении огня, это уже было бы, мягко выражаясь, очень неплохо. А все остальное — непочатый край работы и переговоров, это долгий процесс», — уточнил публицист.

Турция не справилась Первые переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта в 2022 году проходили в Стамбуле. Но в этот раз Турцию не рассматривали в качестве посредника. Политолог Вадим Сипров пояснил, что причина — «головокружение от успехов» у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фото: РИА «Новости»

«Воспользовался ситуацией, прихватил Сирию, по сути, установил контроль над этим хаотизированным пространством. У Эрдогана достаточно сложные отношения с вашингтонской администрацией. Ну и я полагаю, что Россию сейчас не устраивает позиция Турции по целому ряду направлений», — перечислил Сипров. Анкара дискредитировала себя в глазах Москвы за последние годы, Эрдоган с его претензией на мировое господство активно вмешивается в дела на Южном Кавказе и строит планы по построению «Великого Турана», напомнил эксперт.

Интересно «Великий Туран» — геополитический проект, который предполагает политическое и военное объединение тюркских государств под эгидой Турции. В основе лежит идеология пантюркизма, которая предполагает объединение всех тюркоязычных народов в одно единое государство. «Великий Туран» — геополитический проект, который предполагает политическое и военное объединение тюркских государств под эгидой Турции. В основе лежит идеология пантюркизма, которая предполагает объединение всех тюркоязычных народов в одно единое государство.

«Естественно, Россию это не устраивает. <…> Эрдоган со своими претензиями на роль одного из мировых лидеров не справился. Претензии слишком велики, а компетенций для того, чтобы это реализовать, умения действовать в той самой логике многополярности у Эрдогана недостаточно», — добавил Сипров. По этим причинам Турция не смогла составить конкуренцию Саудовской Аравии. Китай тоже предлагал площадку для переговоров, но это, опять же, не нейтральная сторона.

Фото: IMAGO/Saudi Press Agency apaim / Global Look Press

Про Украину без Украины Украину не позвали на мирные переговоры в Саудовскую Аравию. Об этом растрезвонили американские СМИ и подтвердил сам президент Владимир Зеленский. Тем не менее украинский лидер явился в королевство с официальным визитом аккурат тогда, когда там находятся делегации России и США, которым предстоит обсудить условия предстоящей встречи Путина и Трампа. Зеленский заявил, что приехал исключительно ради инвестиций, экономического партнерства и гуманитарной программы. По его словам, во время этой поездки он не будет участвовать в мирных переговорах и не намерен признавать их итоги.