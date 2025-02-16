Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Приоритет — инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа», — написал глава республики.

По словам Зеленского, во время этой поездки он не будет участвовать в мирных переговорах.

Украинская делегация прибыла в Эр-Рияд раньше президента, чтобы подготовиться к его визиту. По словам министра экономики страны Юлии Свириденко, рабочая поезда началась со встречи с местными предпринимателями.

Также стало известно, что 16 февраля американская делегация вылетела в Саудовскую Аравию, где пройдут встречи с представителями России. Спецпредставитель США Стив Уиткофф заявлял об участии Украины в переговорах.