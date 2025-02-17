Саудовская Аравия станет посредником на переговорах с Россией и США

CNN: Саудовская Аравия выступит в качестве посредника на переговорах РФ и США

Саудовская Аравия намерена не только предоставить площадку для переговоров России и США, но и выступить в качестве посредника. Об этом сообщил телеканал CNN .

Источник журналистов заявил, что 18 февраля пройдет встреча делегации Саудовской Аравии с госсекретарем США Марко Рубио. Представителем первой станет советник по национальной безопасности королевства.

Также на мероприятие пригласили спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Украину на эти переговоры не позвали.

Телеканал отметил, что Саудовской Аравии отвели важную роль во внешней политике американского лидера Дональда Трампа. Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд помог в освобождении американца Марка Фогеля, который сидел в российской колонии за контрабанду наркотиков.

Накануне Уиткофф сообщил, что делегация США вылетела в Саудовскую Аравию для переговоров с российскими представителями. Он выразил надежду на хороший прогресс по поиску решений урегулирования конфликта на Украине.