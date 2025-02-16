Украину не позвали на переговоры в Саудовскую Аравию

Украину не позвали на мирные переговоры в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая в соцсети X.

В своей публикации она написала, что представителей Украины не пригласили и не информировали о предстоящих переговорах. По ее словам, об этом ей рассказал высокопоставленный украинский чиновник.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украину никто не приглашал на переговоры в Саудовскую Аравию.

Накануне в Белом доме подтвердили, что на следующей неделе представители России и США встретятся в Саудовской Аравии. Глава Пентагона Пит Хегсет также не исключил участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Трамп поручили своим помощникам начать прорабатывать их очную встречу. Местом переговоров может стать Эр-Рияд.