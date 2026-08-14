Конец эпохи «Шока и трепета»: почему США уходят из Ирака 23 года спустя?
Политолог Сипров: к уходу из Ирака США подтолкнул Иран
К 30 сентября 2026 года Соединенные Штаты планируют завершить вывод всех военных сил из Ирака — об этом заявил премьер-министр страны Али аз-Заиди на встрече с командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером. Багдад уже назвал происходящее восстановлением суверенитета. Почему Вашингтон решился на этот шаг спустя 23 года после операции «Шок и трепет», свергнувшей Саддама Хусейна, и кто займет освободившееся пространство — в материале 360.ru.
Исторический рубеж
В марте 2003 года американские войска вошли в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения. Операция «Шок и трепет» молниеносно смела режим Саддама Хусейна, и вслед за этим страна погрузилась в хаос. Произошли распад государственного аппарата, суннитско-шиитский конфликт и появление «Аль-Каиды в Ираке», которая позже трансформировалась в запрещенную террористическую организацию «Исламское государство»*.
Американские военные оставались в Ираке снова и снова, заняв в какой-то момент место уже не оккупационных сил, а партнеров по борьбе с терроризмом.
Теперь, 23 года спустя, этот долгий путь подходит к концу. Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди подчеркнул, что дата завершения военной миссии Глобальной коалиции по борьбе с ИГ* является фиксированной и окончательной.
В свою очередь, американский адмирал Купер заявил, что Соединенные Штаты вместе с Ираком и другими партнерами по коалиции сумели прийти к огромным успехам в борьбе с ИГ* и теперь бороться с террористами в Ираке будут иракские силы безопасности.
Почему США уходят из Ирака
Действия американцев, которые десятилетиями предпочитали сохранять присутствие на Ближнем Востоке, обусловлены двумя основными группами факторов. На это указал политолог Вадим Сипров.
«Во-первых, у США сейчас нет достаточных сил и средств, чтобы поддерживать военное присутствие в этом регионе. Во-вторых, к этому шагу американцев подтолкнули иранцы: сейчас практически вся территория Ирака находится в зоне, доступной для средств поражения Ирана. Это и беспилотники, и ракеты разного класса», — рассказал он в беседе с 360.ru.
По словам Сипрова, Соединенные Штаты наконец пришли к благоразумному решению, собравшись выводить войска с иракских территорий, поскольку возможности обеспечить безопасность размещенных там военных контингентов у них нет.
Что изменится для Израиля
Непосредственно вывод американских войск из Ирака — только верхушка айсберга, под которой скрываются более глобальные процессы. Перемены неминуемо скажутся на общем балансе сил в регионе. И главным вопросом здесь становится безопасность Израиля.
Безусловно, той стороной, чья безопасность пострадает, будет Израиль. Сейчас израильтяне поиздержались и израсходовали свои средства как для противовоздушной и противоракетной обороны, так и для нанесения ударов по территории стран — соперников в регионе. И в условиях, когда американцы из макрорегиона уйдут, Израиль столкнется с очень серьезным вызовом.
Вадим Сипров
Эксперт пояснил, что в действительности этот вызов может привести к тому, что израильтянам придется пересматривать свои военно-политические принципы, корректировать их и садиться за стол переговоров — прежде всего, с Ираном.
«Объективно Израилю придется искать новую точку опоры. Европейцы вряд ли заинтересованы в сохранении еврейского государства и едва ли обладают достаточными ресурсами, чтобы оказать какую-то реальную помощь ему. Поэтому, вероятно, Тель-Авиву предстоит нормализовать отношения с Ираном и стабилизировать — с Турцией», — указал эксперт.
Новые игроки на поле
Освобождающееся пространство не останется пустым. Уже сейчас на Ближнем Востоке формируются новые центры силы, которые смогут определять будущее региона без участия США.
«Здесь стоит отметить, что у нас буквально на глазах возникла коалиция в составе Турции, Саудовской Аравии и Пакистана. И вот с этой новой силой израильтянам тоже придется считаться», — подчеркнул Сипров.
Помимо нового альянса, политолог упомянул значимость Ирана, который превратился в мощнейшего регионального игрока.
Думаю, что в регионе найдется достаточное количество и мудрых политиков, и организованных политических сил, которые смогут выстроить новую архитектуру безопасности без Соединенных Штатов Америки.
Собеседник 360.ru добавил, что создание этой архитектуры требует равновесия: чтобы сбалансировать интересы всех игроков, необходима некая третья сила.
Ближний Восток вступает в новую фазу своей истории. Уход одной силы неизбежно открывает возможности для другой. Как сложится новый баланс сил, во многом зависит от решений, которые примут региональные игроки в ближайшие месяцы.
«Реальность такова, что мы увидим возникновение самых парадоксальных коалиций», — заключил Сипров.
*Запрещенная в России террористическая организация.