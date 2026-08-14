Конец эпохи «Шока и трепета»: почему США уходят из Ирака 23 года спустя?

К 30 сентября 2026 года Соединенные Штаты планируют завершить вывод всех военных сил из Ирака — об этом заявил премьер-министр страны Али аз-Заиди на встрече с командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером. Багдад уже назвал происходящее восстановлением суверенитета. Почему Вашингтон решился на этот шаг спустя 23 года после операции «Шок и трепет», свергнувшей Саддама Хусейна, и кто займет освободившееся пространство — в материале 360.ru.

Исторический рубеж

В марте 2003 года американские войска вошли в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения. Операция «Шок и трепет» молниеносно смела режим Саддама Хусейна, и вслед за этим страна погрузилась в хаос. Произошли распад государственного аппарата, суннитско-шиитский конфликт и появление «Аль-Каиды в Ираке», которая позже трансформировалась в запрещенную террористическую организацию «Исламское государство»*.

Американские военные оставались в Ираке снова и снова, заняв в какой-то момент место уже не оккупационных сил, а партнеров по борьбе с терроризмом.

Теперь, 23 года спустя, этот долгий путь подходит к концу. Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди подчеркнул, что дата завершения военной миссии Глобальной коалиции по борьбе с ИГ* является фиксированной и окончательной.

В свою очередь, американский адмирал Купер заявил, что Соединенные Штаты вместе с Ираком и другими партнерами по коалиции сумели прийти к огромным успехам в борьбе с ИГ* и теперь бороться с террористами в Ираке будут иракские силы безопасности.