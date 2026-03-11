Дрон атаковал дипломатический центр США в Ираке

В Багдаде беспилотник ударил по центру дипломатической поддержки США, расположенному рядом с иракскими военными базами и аэропортом. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Дрон атаковал американское дипломатическое учреждение в Ираке во вторник, 11 марта.

«Удар пришелся по багдадскому центру дипломатической поддержки, крупному логистическому узлу для американских дипломатов, расположенному недалеко от иракских военных баз», — говорится в материале.

Представитель службы безопасности на условиях анонимности уточнил, что в сторону комплекса запустили шесть дронов, пять из которых сбили. Один беспилотник упал рядом с вышкой охраны.

Информацией о наличии или отсутствии пострадавших он не располагал. При этом предположил, что нападение могли совершить проиранские ополченцы из «Исламского сопротивления в Ираке».

Минобороны Ирака осудило атаки рядом с военными базами страны, но не упомянуло при этом о поврежденном дипучреждении США.

Автор статьи Аарон Шаффер отметил, что атака дронов подтвердила, что на Ближнем Востоке сохраняется уязвимость для американских объектов и персонала. За последнюю недели от предполагаемых иранских ударов пострадали несколько посольств и консульств США, включая посольское здание в Эль-Кувейте и консульство в Дубае.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что президент Дональд Трамп отчаялся и запаниковал из-за военной операции против Ирана, которая пошла не по плану.