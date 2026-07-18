Иран ударил по американским базам на востоке Ирака

Восток Ирака подвергся масштабной бомбардировке со стороны Ирана. Целью ударов стали американские военные базы и курдские объединения, сообщила гостелерадиокомпания IRIB в соцсети X .

«Иран нанес сильные и продолжительные удары по американским базам и сепаратистским группировкам курдов в Сулеймании в Ираке», — заявили журналисты.

Над собственной территорией Корпус стражей исламской революции сбил малый разведывательный беспилотник RQ-11 Raven, принадлежавший США. Телеканал Press TV сообщил, что его засекли на юге Ирана.

Кроме того, иранские военные ударили по Бахрейну. Агентство IRNA сообщило о поражении склада БПЛА и ИИ-хаба.

Ранее американские военные открыли огонь по складам ракет и системам обороны Ирана. Они находились на острове острове Большой Томб.