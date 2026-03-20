США эвакуировали сотрудников посольства в Ираке

Сотрудников американского посольства в Багдаде оперативно эвакуировали из здания. Об этом сообщил телеканал Al Hadath .

Его источники рассказали, что свои резиденции также оставили представители государств НАТО. Причины и подробности эвакуации дипломатов телеканал не раскрыл. Иракские власти сообщения о западных диппредставительствах не комментировали.

Ранее на западе Ирака потерпел крушение американский самолет-топливозаправщик KC-135. В результате погибли шесть военнослужащих. Центральное командование Вооруженных сил США уточнило, что борт никто не сбивал — он рухнул из-за аварийной ситуации.

Самолет пропал с радаров 12 марта во время операции «Эпическая ярость» против Ирана, обстоятельства крушения расследуются.

На следующий день от иранского беспилотника на территории Ирака погиб французский военный. Он был старшим сержантом и служил в 7-м альпийском стрелковом батальоне, на американской базе в Эрбиле.