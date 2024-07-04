Победу лейбористов на выборах в Британии объяснили усталостью избирателей

Политолог Баширов: Британия не изменит отношения к России с новым правительством

Прошедшие в Великобритании выборы в парламент показали полную победу лейбористов. По данным на 10:00 по московскому времени, партия получила 410 мест из 650 и сформировала парламентское большинство. Политолог Марат Баширов в комментарии 360.ru напомнил, что британские консерваторы находились у власти последние 14 лет. Поэтому результат выборов можно назвать историческим.

Он подчеркнул, что такой результат объясняется недовольством британцев той внутренней политикой, которую проводили консерваторы. Особенно в сфере энергетики, налогов и большого количества мигрантов.

Отвечая на вопрос о внешней политике нового правительства Великобритании, политолог заявил, что особого изменения не ждет.

«Отношение к России не изменится. Не надо питать иллюзий. Но любая смена правительства страны приводит к торможению процессов. Некий период адаптации — это все России на руку. С этой точки зрения, это очевидный плюс», — заявил Баширов.

Политолог добавил, что не ждет со стороны нового британского правительства смены отношения к Украине.

«Новые власти продолжат финансирование Украины, техническую и разведывательную поддержку — это безусловно. Знаете, есть такое выражение, „англичанка гадит“. С этой точки зрения ничего не изменится», — пояснил собеседник.