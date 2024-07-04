Победу лейбористов на выборах в Британии объяснили усталостью избирателей
Политолог Баширов: Британия не изменит отношения к России с новым правительством
Прошедшие в Великобритании выборы в парламент показали полную победу лейбористов. По данным на 10:00 по московскому времени, партия получила 410 мест из 650 и сформировала парламентское большинство. Политолог Марат Баширов в комментарии 360.ru напомнил, что британские консерваторы находились у власти последние 14 лет. Поэтому результат выборов можно назвать историческим.
Он подчеркнул, что такой результат объясняется недовольством британцев той внутренней политикой, которую проводили консерваторы. Особенно в сфере энергетики, налогов и большого количества мигрантов.
Отвечая на вопрос о внешней политике нового правительства Великобритании, политолог заявил, что особого изменения не ждет.
«Отношение к России не изменится. Не надо питать иллюзий. Но любая смена правительства страны приводит к торможению процессов. Некий период адаптации — это все России на руку. С этой точки зрения, это очевидный плюс», — заявил Баширов.
Политолог добавил, что не ждет со стороны нового британского правительства смены отношения к Украине.
«Новые власти продолжат финансирование Украины, техническую и разведывательную поддержку — это безусловно. Знаете, есть такое выражение, „англичанка гадит“. С этой точки зрения ничего не изменится», — пояснил собеседник.
После предварительного подсчета голосов действующий премьер-министр страны Риши Сунак признал свое поражение. В обращении к лидеру лейбористов Киру Стармеру, который теперь займет пост главы правительства, он предложил «открыть новую страницу» парламентской истории Великобритании.
По данным газеты The Guardian, консерваторы потерпели сокрушительное поражение. Места в парламенте потеряли бывший премьер Лиз Трасс, экс-министр обороны Пенни Мордонт и инициатор Brexit Джейкоб Рис-Могг. Из 22 министров действующего правительства, которые участвовали в выборах, проиграли 10 человек.
С восьмой попытки прошел правый популист Найджел Фарадж, возглавляющий объединение Reform UK. Центристская партия стала третьей силой в парламенте, получив 70 мест.
Неудачно закончились эти выборы для Шотландской национальной партии, которая потеряла почти 30 мандатов из 37.