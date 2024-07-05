Глава Минобороны Британии лишился места в парламенте

Sky News: глава Минобороны Великобритании Шаппс потерял место в парламенте

Фото: Pxhere

По итогам выборов министр обороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на данные избирательной комиссии.

Шаппс выдвигался от консервативной партии. Глава оборонного ведомства набрал 16 тысяч голосов в своем избирательном округе. Его главным оппонентом стал представитель партии лейбористов Эндрю Льюин. Он набрал почти 20 тысяч голосов, тем самым одержав победу.

Оппозиционная партия лейбористов вышла вперед на выборах в новый парламент, согласно данным опроса института Ipsos UK. Она получила 410 мандатов, тогда как консерваторы — всего 131 мандат. Рейтинг последних начал падать еще с осени 2021 года. Впервые за 14 лет консервативная парти уйдет оппозицию.

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