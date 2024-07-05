Семь неудач. Идеолога Brexit Найджела Фаража впервые избрали в парламент Великобритании

Лидер правопопулистской партии Reform UK 60-летний Найджел Фараж впервые избран в парламент Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News .

Он пытался избраться в Палату общин семь раз, однако предыдущие попытки не увенчались успехом. Впервые Фараж пытался заполучить депутатский мандат еще на допвыборах в 1994 году. Тогда он набрал всего 1,7% голосов.

«Есть огромная дыра в британской политике в правом центре, и моя задача — заполнить ее, именно этим я буду заниматься», — сказал политик после оглашения результатов в эфире канала.

Он назвал своей целью создание массового национального движения. Фараж добавил, что партию лейбористов ждут проблемы.

Политик был одним из основателей Партии независимости Соединенного Королевства. Основной целью коалиции был выход Британии из состава Евросоюза. Аналитики считают, что именно Brexit стал главным политическим достижением Фаража.

Глава британского Минобороны Грант Шаппс потерял место в парламенте по итогам выборов. А оппозиционная партия лейбористов заняла лидирующую позицию, опередив главного соперника — консерваторов.