Визит Си Цзиньпина во Францию: о чем он говорил с Эммануэлем Макроном | 360°

Мир 08 мая 2024, 18:32 Политическое очковтирательство. Как Макрон играл в мирового лидера перед Си Политолог Гуреев: Макрон притворялся дипломатом на встрече с Си Цзиньпином Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Евротур председателя КНР Си Цзиньпина начался с Франции — и хозяина Елисейского дворца Эммануэля Макрона уже успели высмеять за развлекательную программу для китайского визави. Так, в Пиренеях ряженые французские фермеры танцевали для Си и его супруги под снегом (примерно таким же, как сейчас в Москве), а из меню на совместном ужине лидеров убрали десерт «русский пирог». О более серьезных вопросах визита Си — в материале 360.ru.

Переговоры Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона. Чего хочет Китай?

Удивительная ситуация вырисовывается в отношениях между Китаем и окружающим миром. Европа, стараниями американских партнеров находящаяся в состоянии глубокого политического и экономического кризиса (особенно в условиях отсутствия дешевого российского топлива), принимает КНР как миленькая.

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Многие китайские СМИ отметили, что президент Франции Эммануэль Макрон если не пытается очень уж понравиться Си Цзиньпину, то точно разыгрывает карту «личной дипломатии».

«Для Макрона Верхние Пиренеи имеют особое значение. Это место наполнено детскими воспоминаниями. Его бабушка родилась в Тарбе и жила в Баньер-де-Бигор, городке в Верхних Пиренеях. По имеющимся данным, Макрон имеет близкие отношения со своей бабушкой и часто навещал ее здесь, когда был ребенком. По сей день он время от времени приезжает сюда на каникулы», — сообщили журналисты Guancha, объяснив, куда Макрон завез своего китайского коллегу.

Ничего не напоминает? Еще один любитель «личной дипломатии» в отношениях с Пекином — Джо Байден — тоже играл перед китайским лидером радушного хозяина в Сан-Франциско. Правда, спустя пару часов назвал Си диктатором.

В беседе с 360.ru политолог Данила Гуреев заметил: двуличие западной политики по отношению к китайской стороне поразительно.

«Хотя европейские и американские лидеры говорят об антикитайской политике, объявляют Китай внешнеполитическим врагом, экономически они на самом деле очень плотно сотрудничают с китайским руководством. КНР в этом вопросе не лицемерит, не выражает ответный антагонизм по отношению к Европе, пытается выстраивать экономико-политические контакты», — рассказал он.

Учитывая это, становится ясно: китайский лидер приехал в Европу решать задачи своей страны. Не Запада, не Украины и не России — свои.

Запад на словах очень не любит Китай. Но зато обожает его производственные мощности. Пекин же на словах холодно относится к Западу. Но зато очень любит западные деньги, поэтому Илона Маска принимает теплее, чем министра финансов США Дженнет Йеллен или госсекретаря Энтони Блинкена.

Global Look Press

Не такой уж великий притворщик. Почему Макрон стелется перед Си?

А потому что не быть популистом Эммануэль Макрон просто не умеет. По мнению Данилы Гуреева, вся политическая стратегия президента Франции состоит в создании у французов впечатления, что Макрон что-то решает за пределами страны.

Вероятно, с этой же целью на встречу в Париже Макрон притащил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Он активно и эффективно пользуется внешнеполитическим положением. На сухих цифрах мы видим, что он не столь значимая политическая фигура в мире. И он уж точно не центр принятия решений коллективного Запада. Но он пытается создать у соотечественников чувство значимости не просто Франции в рамках решения международных проблем, а его самого», — подчеркнул Гуреев.

Урсула фон дер Ляйен, Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон в Париже / Global Look Press

Эксперт напомнил о перемене в поведении Макрона, который из «голубя» быстро мутировал в матерого «ястреба», а теперь обратно пытается влезть в белое политическое оперение, рассуждая с Си о будущем Европы.

«Макрон набивает очки, говоря, что мы с Китаем будем договариваться о решении российско-украинского конфликта. Это даже звучит как анекдот: собрались француз и китаец решать, как русские и украинцы будут мириться. Смешно», — подчеркнул политолог.

Global Look Press

Вероятно, Си Цзиньпин, кстати, юмора не оценил. Издание The New York Times отметило, что в ответ на попытки Макрона надавить на Пекин, чтобы тот, в свою очередь, как-то воздействовал на Москву, а та быстрее села за стол переговоров, китайский лидер устроил коллеге из Франции хорошенькую отповедь.

Чтобы знал свое место.