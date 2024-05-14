Ядерное оружие в космосе: позиция США и России, мнение эксперта | 360°

Мир 14 мая 2024, 23:50 Космос как предчувствие. В США запросили доклад о возможном ядерном взрыве на орбите Политолог Маркелов: США испугались преимущества России и Китая в космосе Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Читать 360 в

С начала года американские политики и контролируемые ими СМИ начали «разгонять» истории о якобы имеющей место быть российской ядерной угрозе в космосе. В ходе пошли самые разные обвинения и заявления в адрес России, которые не имеют ничего общего с действительностью. Пентагон даже попросили подготовить доклад на тему возможного взрыва в околоземном пространстве. Для чего США развернули эту кампанию — в материале 360.ru.

«В Европе и Америке растет чувство истерики»

Так пел на излете холодной войны незабвенный Стинг в песне Russians о глобальных страхах перед ядерной угрозой. И примерно так раскачивают время от времени обстановку вокруг этой темы нынешние американские политики.

Реклама

В проекте оборонного бюджета США на будущий год, который уже готовят в конгрессе, многие обратили внимание на следующее. Конгрессмены запросили у главы Пентагона Ллойда Остина отчет о возможных последствиях ядерного взрыва в космическом пространстве, представить этот отчет министру нужно будет не позже 28 февраля следующего года.

Когда сказали придумать что-то новенькое о России / Aaron Schwartz/XinHua / Global Look Press

Этот шаг, который призван напомнить о переживаниях США из-за «русской угрозы» размещения ядерного оружия в космосе, просто часть стратегии, которая проявляется в публичном пространстве примерно с начала года.

Хронология давления

В январе агентство Bloomberg подняло тему разрастания спутниковой системы Китая и России, работающей якобы по двойному назначению. Как пояснили в докладе американских космических сил — первом открытом докладе с момента создания этих подразделений при экс-президенте Дональде Трампе — спутники «затрудняют решение задач по обнаружению, определению принадлежности и противодействию противоспутниковым испытаниям и враждебным действиям».

То есть мешают американской слежке. Какие полезные спутники.

На 2022 год на орбите Земли находилось 7096 спутников, из них 4723 принадлежат США, 647 — Китаю, 119 — России, остальные 1527 — другим странам мира.

При этом в статье открыто заявили: к октябрю этого года Пентагон ждет первую партию из 30 спутников Meadowlands, которые тоже имеют, мягко говоря, двойное назначение.

Экспонат АРМИ-2023 / Vladimir Baranov / Global Look Press

Ни о каких ядерных вооружениях в космосе здесь речи не идет. Шум и гам поднялся во все том же конгрессе США в феврале этого года. На фоне попыток продавить сильно забуксовавшее из-за палаты представителей финансирование Украины республиканец Майк Тернер (председатель спецкомитета по разведке) загадочно объявил о «серьезной угрозе национальной безопасности». А журналисты уже добавили: речь о размещении Россией ядерного оружия в космическом пространстве.

А дальше в игру вступил Джейк Салливан — советник американского лидера Джо Байдена по нацбезопасности.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан / Shawn Thew — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Весь февраль прошел под заявления Салливана, одно другого истеричнее: что Россия якобы разместит ядерное оружие в космосе до конца этого года, что Салливан связывался с Москвой по этому вопросу напрямую, но никаких продвижений не наблюдалось.

Реагировать на это пришлось уже на самом высоком уровне. Во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин подчеркнул: все заявления о российской угрозе в космосе — вбросы, чтобы втянуть Москву в невыгодные переговоры. А уже 1 марта президент сделал более подробное заявление на заседании Совбеза.

Вопрос космоса, вопрос нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере нашего внимания. Владимир Путин президент России

Примерно в это время США втянули Японию в соавторы проекта резолюции ООН по недопущению размещения ядерного оружия в космосе.

Россия в апреле предложила свои правки к этому документу, потребовав, чтобы речь шла о любых видах оружия, а не только о ядерных зарядах. Стоит ли говорить, что эти правки не одобрили. В ответ Москва ветировала эту резолюцию. Разумеется, за этим последовал западный вой о том, что такое решение означает «самые темные намерения России». Хотя означает это ровно противоположное — как минимум, жажду Штатов милитаризировать космос самим.

Ядерное оружие как предлог

Военный эксперт, доктор исторических наук, член экспертного совета движения «Сильная Россия» Александр Черемин рассказал 360.ru, что заявления США о ядерном оружии маскируют волнение Вашингтона совершенно по другому поводу — спутниковой связи. Без малейшего сомнения, на спутниках держится все — от гражданских навигаторов до сложнейшей секретной военной техники.

«Конечно, удар по связи в любом направлении в космосе будет влиять на потерю ориентации целых объектов, не будут работать карты, военные объекты или оружие не смогут выполнить поставленные задачи. Беспилотники, умные бомбы и даже моторизованные части сейчас работают по сигналам со спутников», — рассказал он.

Больше не фантастика

В беседе с 360.ru политический советник, политический психолог Сергей Маркелов пришел к неутешительным выводам.

«Космические войны — это уже не фантастика, а реальность. В том смысле, что на орбите летает столько всего противоречивого, потенциально заложенные сети спутников, конкурирующие за сигналы, возможности наблюдения и связи, что принципиальная мысль о конфликте уже есть», — уверен он.

Принципы работы американской политики, которая трясется за свою растущую как на дрожжах армаду спутников, Маркелов описал, делая упор на стратегические интересы.

На выставке «СВЯЗЬ», 2024 год / Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

«Американцам всегда не нравится что-то, что опережает их текущие актуальные возможности и достижения. Муссирование темы ядерного оружия связано с одним фактом: американцы не успевают догнать нас и Китай в этой сфере. Американская разведка, видимо, об этом докладывает и капает на мозги политикам и военным: ребята, мы тут отстаем, давайте политически что-то проработаем, пока мы это дело доведем до — очень советский термин — паритета усилий и ресурсов», — объяснил эксперт.

Так что «чувство истерики» из-за того, что «русские идут» — на этот раз в космос — вреднее для самого Запада, чем для России.