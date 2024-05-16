Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае | 360°

Мир 16 мая 2024, 11:03 Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием в Китае. Его слова опубликовали на сайте Кремля. После долгих переговоров главы государств отправились на торжественный прием.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить председателя Китайской Народной Республики и всех наших китайских коллег за теплый прием», — сказал Путин во время заявлений для прессы по итогам российско-китайских переговоров.

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Глава государства отметил, что китайские партнеры создали дружескую и теплую атмосферу.

Переговоры продлились почти 2,5 часа. По итогам встречи две стороны подписали совместные заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. После Путин и Си Цзиньпин отправились на торжественный прием.

Путин прибыл на переговоры с Си Цзиньпином 16 мая. Визит в Китай стал первой зарубежной поездкой президента России после инаугурации. Путина приветствовали горячо: на площади перед восточными воротами Дома народных собраний выстроился почетный караул и собрались члены российской делегации. Перед входом развесили флаги Китая и России, а военный оркестр исполнил «Подмосковные вечера».