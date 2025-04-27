27 апреля 2025 18:36 «Первый кладбищенский саммит». Как Зеленский превратил похороны папы римского в фарс Дубинский: Зеленский решил попиариться на смерти папы римского Франциска 0 0 0 Фото: Cecilia Fabiano / www.globallookpress.com Мир

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Президент Украины Владимир Зеленский навлек на себя очередной шквал критики, проигнорировав нормы этикета и общечеловеческие принципы на похоронах папы римского Франциска. Вместо скорби по понтифику глава киевского режима занялся продвижением собственных интересов в разгар траурного мероприятия. Подробности — в материале 360.ru.

Переговоры у гроба На неуместное поведение украинского президента обратил внимание депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, Зеленский цинично использовал траурную церемонию как возможность привлечь к себе внимание. «Европейцы так хлопали в ладоши, пока Зеленский пиарился на убитых украинцах, что потеряли бдительность — и Зеленский тут же решил попиариться на смерти папы Франциска», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Фото: Presidential Office of Ukraine / www.globallookpress.com

По его мнению, глава Украины окончательно потерял связь с реальностью, раз посчитал возможным попытаться устроить переговоры с лидерами западных стран прямо на похоронах. И виновата в этом Европа, которая многократно потакала выходкам Зеленского. «Трупы для него — лучшая декорация, и я — да простят меня верующие — даже рад инициативе Владимира Александровича провести „первый кладбищенский саммит“ в Риме. <…> Вы же сами выпестовали это чудовище — так наслаждайтесь же!» — подчеркнул Дубинский.

Фото: Rocco Spaziani/Spaziani / www.globallookpress.com

Почему Трамп не продолжил беседу с Зеленским в Ватикане Сам Зеленский не скрывал, что его мысли в день похорон занимало вовсе не прощание с главой Католической церкви. Сразу после церемонии, посвятив ей лишь пару строк в Telegram-канале, украинский лидер с радостью сообщил о состоявшейся встрече с президентом США Дональдом Трампом. Их беседа продлилась всего несколько минут, однако глава киевского режима заявил о ее историческом потенциале.

Один на один успели обсудить многое. <…> Очень символичная встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Владимир Зеленский

После похорон Трамп не стал продолжать беседу с президентом Украины, отметил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала. «Трамп знал, что Зеленский его обманул и не выполнит даже те обещания, которые успел дать в базилике», — заявил он.

Фото: Rocco Spaziani / www.globallookpress.com

Какие правила нарушил Зеленский в Ватикане Внимание общественности также привлек внешний вид украинского президента на траурном мероприятии. Все гости церемонии были на прощании с понтификом в темных классических костюмах или фраках, Зеленский же предстал в милитари черного цвета, нарушая нормы этикета.

Одежда главы Украины уже не в первый раз становится поводом для язвительных комментариев в его адрес. Однажды это даже вывело из себя Дональда Трампа. По информации Axios, американского президента раздражало, что Зеленский не удосужился надеть для встречи с ним костюм. Но Европа продолжает всячески потакать Зеленскому: даже при рассадке гостей церемонии Ватикан пошел на нарушение дипломатического протокола, предоставив украинскому лидеру место в первом ряду рядом с Трампом и французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщила газета Telegraph. «Будучи президентом Украины, Зеленский должен был сидеть в третьем ряду или даже дальше. Вместо этого он сидел в первом ряду», — отметили в публикации.