Зеленский оценил встречу с Трампом в Ватикане

Продолжавшаяся всего несколько минут встреча в Ватикане имеет шансы стать исторической. Об этом по итогам кратких переговоров с президентом США Дональдом Трампом написал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, он много успел один на один обсудить с главой Соединенных Штатов. В частности, поднял вопрос о полном прекращении огня без предварительных условий и защите жизни мирных граждан.

«Надеемся на результат из всех слов, которые прозвучали. <…> Очень символичная встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов», — написал президент Украины.

Зеленский и Трамп встретились утром 26 апреля в Ватикане, где прошла траурная месса по папе римскому Франциску. Украинский лидер мог передать главе США контрпредложение Киева по урегулированию кризиса.