«Что за клоун». Зеленского высмеяли в США из-за одной детали

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры с главой США Дональдом Трамом в черной кофте и брюках такого же цвета. Внешний вид украинского лидера обсудили пользователи соцсети X.

По мнению многих комментаторов, своим внешним видом Зеленский проявил неуважение к партнерам. Президента Украины иронично призвали надеть костюм, когда он «пойдет просить милостыню».

Некоторые пользователи удивились, что при миллиардной помощи Зеленский так и не смог купить себе приличный костюм.

«Купи чертов пиджак, что за клоун», — написали в комментарии.

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с Зеленским в Вашингтоне. Глава Белого дома иронично оценил внешний вид украинского лидера, отметив, что «он приоделся сегодня».

Сам Трамп для встречи выбрал деловой костюм с красным галстуком и значком с флагом США. Позже в разговоре с журналистами Зеленский заявил, что готов носить костюмы, когда закончатся военные действия в стране.