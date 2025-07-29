От завершения СВО до взрыва в Китае. Что предсказывал афонский старец Аристоклий

Многие астрологи, прорицатели и экстрасенсы говорили о судьбе России, но были и те, кто преданно служил Богу и Церкви. В их числе известный старец Аристоклий Афонский, предсказавший накануне Октябрьской революции 1917 года, что страна «утонет в крови». О том, что еще святой пророчил России, было ли это случайным совпадением или настоящим даром — в материале 360.ru.

Жизненный путь Аристоклия Афонского Святой Аристоклий Афонский (в миру — Алексей Амвросиев) родился в семье оренбургских мещан в 1846 году. Он рано потерял отца. Когда ему было 10 лет, у него отнялись ноги после тяжелой болезни. Его мать Матрона молилась святителю Николаю Чудотворцу об исцелении сына. Женщина дала обет, что в случае выздоровления ребенка посвятит его Богу, а сама примет монашеский постриг, когда он повзрослеет.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com

Будущий старец был женат, но после смерти супруги в 1876 году отправился на Святую Гору Афон. Его приняли в Русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Он получил послушание в иконной мастерской. Весной 1880 года принял постриг с именем Аристоклий. Спустя семь лет его направили в Москву настоятелем подворья Свято-Пантелеимонова монастыря. Люди к нему тянулись со всей страны. Были и простые верующие, и представители высшего света. Старец исцелял, чудеса творил, а также много говорил о судьбе России. Умер он в 1918 году. Осенью 2004 года РПЦ причислила старца Аристоклия к лику святых Москвы и Московской епархии. В ноябре святые мощи преподобного перенесли из Данилова монастыря на Афонское подворье столицы. Что предсказывал старец Аристоклий

Он предвидел революцию в 1917 году и Великую Отечественную войну. Предсказывал наступление предантихристового времени, когда люди забудут о вере и утратят моральные ориентиры. Говорил, что от России в трудные времена отвернутся все державы, но она все-равно сможет возвеличиться и стать «маяком во тьме для всех» народов.

Все бросят Россию, от нее откажутся другие державы, предоставляя ее самой себе. Это чтобы русские люди уповали на помощь Господню. Аристоклий Афонский Монах

По его словам, изоляция будет нужна как условие для внутреннего очищения, чтобы Россия перестала искать опору во внешних союзах, обратилась к Богу и к внутренним ресурсам. И это его предсказание тоже сбылось.

Фото: РИА «Новости»

После начала спецоперации коллективный Запад попытался изолировать Россию на мировой арене, но безуспешно. Россияне столкнулись с санкциями, разрывом экономических связей и отменой культурных контактов. При этом страна устояла, сохранила традиционные ценности и стала опираться только на саму себя. Старец Аристоклий говорил, что россиянам не надо никуда уходить, несмотря на «хитрые и изощренные гонения». Советовал наложить на себя крест и оставаться на месте, сохраняя стойкость. Здесь можно усмотреть и некий намек на завершение спецоперации, ведь Россия станет сильнее и добьется своего. Суд Божий через Китай

Одно из самых загадочных предсказаний старца касалось Китая.

А конец будет через Китай. Какой-то необычный взрыв будет, и явится чудо Божие. Аристоклий Афонский Монах

И это при том, что в 1917 году он представлял собой слабую и раздираемую конфликтами страну, далекую от того, чтобы влиять на судьбу мира. Это сегодня КНР считается второй экономикой мира, а тайваньский кризис может стать детонатором глобального конфликта.

По мнению современных исследователей, вероятны три сценария «необычного взрыва» — биологический, военно-экономический и духовный. В первом случае речь идет о пандемии коронавируса, начавшейся в Ухане.

Фото: Xiao Yijiu/XinHua / www.globallookpress.com

Во втором — конфликт вокруг Тайваня, возможной кибервойне и крахе долларовой системы. Третий сценарий считается самым интригующим, ведь в Китае проживает более 100 миллионов христиан. Это больше, чем членов Компартии. И такое массовое религиозное пробуждение действительно смогло бы изменить весь мир.