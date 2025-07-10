«Как Иоанн Грозный». Старец Иона Одесский перед смертью описал преемника Путина
Почитаемый православными старец Иона Одесский умер 13 лет назад, при жизни он предсказал военные действия, судьбу мировых лидеров и будущее России. В числе пророчеств — начало и конец СВО. Также провидец описал преемника президента Владимира Путина.
Сбывшиеся предсказания Ионы Одесского
Отец Иона при жизни предсказал, что через год после смерти начнется война. Старец умер в 2012. Судя по всему, речь шла о 2013-м. В феврале 2014 года начался кровавый госпереворот на Украине, который перерос в вооруженный конфликт в Донбассе.
При жизни Иона говорил о трех Пасхах: кровавой, голодной и победной. Если отсчитывать от начала СВО, то кровавой можно считать Пасху 2022 года, голодной — 2023-го из-за санкций и экономических трудностей, а победная — еще впереди.
Конец спецоперации
Одним из самых конкретных стало предсказание Ионы о конце специальной операции. Согласно пророчеству, конфликт завершится в день празднования Русской Победительной перед прощеным воскресеньем.
День иконы Божией Матери «Победительная» отмечается ежегодно 16 марта, а прощеное воскресенье — плавающая дата, зависящая от Пасхи. Это условие выполнялось в 2024 году, в следующий раз такое календарное совпадение произойдет не скоро, лишь через несколько лет.
Кто станет преемником Путина
Старец пророчил, что «Господь скажет Владимиру, кто будет после него». Если Запад надеется «купить будущего правителя», его ждет разочарование.
«Владимир очень мягкий и сердечный человек, а вот после себя поставит такого, как Иоанн Грозный», — описал преемника Путина Иона.
По его словам, речь идет о «жестоком православном воине», он будет кардинально отличаться от нынешнего лидера.
Другие прогнозы Ионы
Старец предрекал раскол православия, захват храмов на Украине и гонения на монахов.
«Часть Киева утонет, а вторая часть вернется домой», — говорил провидец.
Эту часть пророчества пока сложно верифицировать, она остается одной из самых загадочных.
На Украине за время конфликта сменится три президента. Американцы четыре раза сменят лидера, но один них дважды зайдет на пост, похоронив предшественника, предсказывал Иона. В 2024 году президентом США стал Дональд Трамп, который уже занимал этот пост в 2017–2021 годах. Это первая смена власти из четырех предсказанных.