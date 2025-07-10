Почитаемый православными старец Иона Одесский умер 13 лет назад, при жизни он предсказал военные действия, судьбу мировых лидеров и будущее России. В числе пророчеств — начало и конец СВО. Также провидец описал преемника президента Владимира Путина.

Сбывшиеся предсказания Ионы Одесского

Отец Иона при жизни предсказал, что через год после смерти начнется война. Старец умер в 2012. Судя по всему, речь шла о 2013-м. В феврале 2014 года начался кровавый госпереворот на Украине, который перерос в вооруженный конфликт в Донбассе.

При жизни Иона говорил о трех Пасхах: кровавой, голодной и победной. Если отсчитывать от начала СВО, то кровавой можно считать Пасху 2022 года, голодной — 2023-го из-за санкций и экономических трудностей, а победная — еще впереди.

Конец спецоперации

Одним из самых конкретных стало предсказание Ионы о конце специальной операции. Согласно пророчеству, конфликт завершится в день празднования Русской Победительной перед прощеным воскресеньем.

День иконы Божией Матери «Победительная» отмечается ежегодно 16 марта, а прощеное воскресенье — плавающая дата, зависящая от Пасхи. Это условие выполнялось в 2024 году, в следующий раз такое календарное совпадение произойдет не скоро, лишь через несколько лет.