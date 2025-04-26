Лишний стул заметили на встрече Зеленского с Трампом в Риме

На встрече президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского во время похорон папы римского Франциска изначально стояли три стула. Однако один из них потом исчез, сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

«На месте встречи Зеленского и Трампа в Риме сперва стояли три стула. Позже на переговорах двух президентов третьего стула уже не было», — отметили в публикации.

Автор статьи пытался найти разгадку на видеозаписи со встречи политиков. На кадрах видно, как перед началом переговоров к Трампу и Зеленскому подошел президент Франции Эммануэль Макрон. В это время помощники поставили в зале три стула.

Макрон поздоровался с Зеленским, затем протянул руку Трампу, однако тот проигнорировал его и начал что-то объяснять. На следующих кадрах американский и украинский лидеры сидели на своих стульях. При этом Макрона и третьего стула рядом не было.

После разговора с Трампом в Ватикане Зеленский заявил, что продолжавшаяся всего несколько минут встреча имеет шансы стать исторической.