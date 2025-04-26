Глава Баварии возмутил депутатов бундестага селфи с улыбкой в Ватикане

Прибывший в Ватикан на похороны папы римского Франциска премьер-министр Баварии и глава партии Христианско-социальный союз Маркус Зедер сделал совместное селфи с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером и опубликовал снимок на своей странице в социальной сети X . Но политики не учли, что приехали на траурное мероприятие и улыбаться во время съемки не стоило.

В комментарии к Зедеру пришли депутаты бундестага, которые жестко раскритиковали фотографию и подпись к ней.

«Мы направляемся в составе колонны с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в Ватикан на траурную церемонию по умершему папе», — написал баварский премьер.

Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что похороны понтифика не «Октоберфест».

«Можно только радоваться тому, что Зедер не держит в руках еще и денер», — написала она.

«Слишком весело для траурной церемонии», — добавил депутат бундестага Дитмар Батч.

Еще один парламентарий от партии «Альтернатива для Германии», Мартин Райдхарт, сравнил приехавших на похороны политиков со школьниками на экскурсии. Он напомнил, что сейчас миллионы католиков по всему миру скорбят.

Не остались в стороне и простые люди, которые назвали фотографию неуважительной и неподходящей для такого случая. В комментариях сильно удивились, что премьер-министр Баварии поехал на похороны папы римского. Один из пользователей напомнил, что Зедер всегда позиционировал себя как протестанта.

Церемония прощания с папой римским Франциском прошла на площади Святого Петра в Ватикане в субботу, 26 апреля. После траурной мессы гроб с телом понтифика вывезли в Рим, где похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре.