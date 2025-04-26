Трамп не захотел соблюдать дресс-код на похоронах папы римского Франциска

Президент США Дональда Трамп нарушил дресс-код на похоронах папы римского Франциска. Американский лидер пришел на прощальную службу не в черном костюме, а в синем, сообщило британское издание The Independent .

Трамп и его супруга Мелания прибыли в Ватикан, чтобы проститься с понтификом. Глава Белого дома был в синем костюме и такого же цвета галстуке.

«Дресс-код для похорон на площади Святого Петра в Ватикане требовал, чтобы мужчины были одеты в темный костюм с черным галстуком и черной пуговицей на левом лацкане», — пояснили в статье.

Первая леди США появилась на церемонии в черном платье, черной вуали и кружевных перчатках. Ее внешний вид полностью соответствовал требованиям рекомендациям для данного мероприятия.

Трамп с супругой покинули церемонию сразу после прощания, не дожидаясь окончания похорон.

В Ватикане нарушили протокол на похоронах понтифика, посадив президента Украины Владимира Зеленского в первом ряду рядом с венгерским лидером Тамашем Шуйоком. Мировые лидеры должны были сидеть в алфавитном порядке названий их государств на французском языке.