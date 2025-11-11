Сегодня 01:23 Острова, деньги, скандалы с женой. Грязные тайны Сергея Тихановского: что скрыл «борец с лукашизмом» 0 0 0 Фото: Philipp von Ditfurth/dpa / www.globallookpress.com Мир

Муж лидера белорусской оппозиции отсидел за экстремизм, а на свободе сразу же оказался в центре шокирующего скандала. Вскрывшиеся секретные документы команды Сергея Тихановского показали реальную картину оппозиционной свары: куда пошли деньги на «удар по лукашизму», почему Тихановский сравнивает себя с Зеленским и как в его деле замешан КГБ?

Застенчивый воришка. Что делал Сергей Тихановский до 2020 года Сергей Тихановский вырос в Гомеле, долгие годы он занимался бизнесом. К этому Тихановского привело увлечение музыкой, в молодости он организовывал концерты, а затем насобирал денег на ночные клубы сразу в нескольких городах. В одном из них он и познакомился со Светланой, будущей Жанной Д`Арк белорусской оппозиции. Вскоре они поженились. Бизнес приносил Тихановскому неплохие деньги. Он выкупил несколько салонов сотовой связи, основал студию продакшна и уверял, что снимал рекламу для своих клиентов во многих странах мира.

Но реклама — это все обман. В какой-то момент мне надоело этим заниматься. Особенно после того, как где-то в 2015 году рынки начали падать, и я стал таким православным человеком. Сергей Тихановский

Как Тихановский бросил вызов Лукашенко Весна 2020 года превратила видеоблогера в политика. В мае Сергей Тихановский заявил, что собирается баллотироваться в президенты. Тихановский придумал для Лукашенко обидное прозвище — «Таракан». На пикетах его сторонники размахивали огромными резиновыми тапками: мол, пора «прихлопнуть Таракана». Журналисты окрестили митинги Тихановского «революцией тапков». Блог оппозиционера набирал популярность. В начале мая 2020 года Тихановский загремел на 15 суток, что привело к протестам. Аудитория его канала за две недели выросла до 195 тысяч человек. В регистрации Тихановскому ЦИК отказал, на выборы выдвинулась его жена. Обсуждать это с мужем Светлана не стала, в тот момент он снова находился в СИЗО. Шелудивый оппозиционер К середине лета Светлана Тихановская, домохозяйка без политического опыта, внезапно стала символом сопротивления. Лукашенко пара оппозиционеров явно не нравилась, во время встречи с рабочими политик назвал Тихановского «шелудивым». Не оставил он в стороне и Светлану.

Понимает же, что за нее никто не проголосует в Белоруссии… У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Александр Лукашенко

На сборе подписей 29 мая к Сергею Тихановскому привязалась агрессивная женщина, завязалась потасовка с милицией. Оппозиционера с группой сторонников задержали. Белорусское МВД сообщило, что против блогера власти возбудили уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Откуда деньги у Тихановского Уже через несколько дней на семейной даче Тихановских провели обыск. Силовики нашли здесь мешки с 900 тысячами долларов. Откуда взялись деньги, блогер пояснить не смог. Спустя месяц Лукашенко неожиданно признал, что причиной задержания Тихановского стало его личное распоряжение.

Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. Александр Лукашенко

Домохозяйку Светлану Тихановскую белорусские власти на выборы пропустили. Она стала единственным оппозиционным кандидатом в президенты. Ее предвыборный пикет в Минске в июле 2020 года стал самым массовым митингом в истории Белоруссии, после выборов эти собрания стали еще более серьезными. Тихановская их уже не застала, 10 августа она покинула Белоруссию. Перед этим она записала обращение с призывом остановить протесты. Позднее оказалось, что оппозиционерке по приказу Лукашенко выделили 15 тысяч долларов.

Как Сергей Тихановский сидел в тюрьме Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. Блогеру вменили четыре статьи, помимо организации беспорядков и разжигания социальной вражды, еще призывы к захвату власти и создание экстремистского формирования. Следственный комитет Белоруссии объяснял, что под вывеской «Страны для жизни» Тихановский готовил настоящую уличную войну. Из СИЗО блогера направили в колонию. Позднее он уверял, что условия ему везде создавали максимально жесткие. Суд перевел его на тюремный режим: постоянное содержание в камерной изоляции.

Уборка — четыре раза в день: два раза по часу, два раза по полчаса. Не трешь все время — отправляют в ШИЗО. Там все блестит, а они приходят и ищут пылинку. Это кошмар. Сергей Тихановский

Чем Тихановский удивил людей В начале марта 2025 года Тихановский оказался на свободе. Предположительно, это произошло на фоне секретных переговоров с американцами. В Минск приезжал Кит Келлог. Появление Сергея Тихановского на публике после пяти лет тюрьмы потрясло многих. В 2020 году он выглядел крепким, высоким, широкоплечим, энергичным.

Теперь перед камерой сидел невероятно исхудавший человек с глубокими залысинами и морщинами, с глубоко ввалившимися глазами. На том интервью, первом после освобождения, оппозиционер не сдержал слез. Этот кадр облетел весь мир: мужчина рыдает, уткнувшись в носовой платок. Позднее блогер будет говорить, что его выпустили на свободу, чтобы тот «перетянул одеяло на себя» и развалил офис Светланы Тихановской. Тихановский против Тихановской Летом 2025 года Сергей сопровождал Светлану Тихановскую на встречах с мировыми лидерами, они вместе фотографировались с президентом Польши Анджеем Дудой, появлялись в Европарламенте, призывали Запад давить на Лукашенко. Идиллия продлилась недолго. К осени в тандеме Тихановских начался раскол. Во время поездки в Нью-Йорк Сергей и Светлана вместе вышли в прямой эфир со встречей белорусской диаспоры. Неожиданно между супругами на глазах у изумленной публики разгорелась ссора. Прямо во время стрима команда Светланы сообщила, что ей пора уходить на интервью для CNN. Сергей воспротивился.

Это же не Fox News, который смотрит Трамп. Ему будет приятно увидеть Светлану Георгиевну. А если он увидит ее на CNN, то, мне кажется, будет обратный эффект. Сергей Тихановский

Светлана Тихановская выглядела ошеломленной, но подчинилась. Интервью отменили, цена такого шага оказалась высока. Самому Тихановскому пришлось опубликовать открытое письмо с объяснениями. Он признал свою грубость, но сделал несколько новых странных замечаний. «Я злился на то, что меня пытаются использовать. Использовать талисманом. Не говорят ни про цели, ни про расписание встреч и интервью. Не интересуются моим мнением», — заявил Тихановский.

Мощный удар по «лукашизму» Еще перед этим Тихановский заявил, что намерен «сломать режим Лукашенко». В интервью Тихановский называл себя «локомотивом» и обещал, что будет действовать сам. Блогер объявил свой план: мол, он знает, как ускорить падение Лукашенко, но на это нужны ресурсы. И призвал задонатить ему 200 тысяч евро «для мощного удара по лукашизму через три недели». Чуда не случилось. Тихановскому прислали около 1000 евро, отреагировал он на удивление резко.

Вы задонатили мне тысячу евро и ждете мощного удара по лукашизму через три недели. Стыдно и больно. Сергей Тихановский

Он заявил, что белорусы никогда не вернутся домой, если не научатся верить и поддерживать своих лидеров. Когда на интервью Тихановского спросили, что будет с уже собранными деньгами, тот внезапно ответил, что «купил себе на них часы, наушники». Объяснять, на что именно ему потребовались 200 тысяч евро, Тихановский при этом не стал. Заявил, что «вы потом поймете, куда эти деньги пойдут, для чего они, и увидите результат». Он даже обмолвился загадочно: если перепробуем все методы и ничего не поможет, тогда «им придется слушать приклады наших винтовок».

Острова для белорусов Позднее Тихановский дал еще одно резонансное интервью, где заявил, что «если в самой Белоруссии перемен не будет, я начну строить здесь, за границей, такие острова для белорусов — как автономный округ». Литовцам такие планы не понравились. Депутат сейма обратился в прокуратуру, появились и требования лишить офис Светланы Тихановской аккредитации.

Тихановский поспешил оправдаться. Он заявил, что его неправильно поняли. Считает Зеленского героем На своей первой же пресс-конференции после освобождения Тихановский заявил о поддержке Украины. Опальный оппозиционер добавил, что никогда не был «пророссийским политиком», хотя и вел бизнес в Москве. Оправдываться Тихановскому пришлось и за поездку в Крым в 2017 году.

Я абсолютно поддерживаю Украину. Зеленскому выпала такая тяжелая судьба, для меня он герой. Сергей Тихановский