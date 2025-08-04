Сегодня 17:03 Организация революции недорого. Как Тихановский превратился из оппозиционера в посмешище 0 0 0 Фото: IMAGO/Darius Mataitis / www.globallookpress.com Мир

Белоруссия

Александр Лукашенко

Оппозиция

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский снова на свободе. Но вместо триумфального возвращения в политику он устроил настоящий фарс и превратился в посмешище, потребовав от народа 200 тысяч евро на революцию.

Дешевое шоу Тихановского выпустили на свободу в июне этого года после визита в Белоруссию спецпредставителя президента США Кита Келлога и его переговоров с главой государства Александром Лукашенко. Оказавшись на свободе, оппозиционер поспешил выступить в своих соцсетях. Он обратился к белорусскому народу и ударил по собственному имиджу. В своем YouTube-канале «Страна для жизни» Тихановский заявил, что собирается нанести «мощный удар по лукашизму», но есть нюанс.

Фото: IMAGO/Darius Mataitis / www.globallookpress.com

Для этого ему нужна «небольшая» сумма в 200 тысяч евро. «Я вышел без средств, без команды. У меня никого нет, поэтому и разместил это видео. Прошу помощи у всех», — заявил Тихановский. Очевидно, оппозиционер не утратил способности превращать серьезные политические моменты в дешевое шоу. Гениальный ход Лукашенко Освобождение Тихановского оказалось самым гениальным ходом Лукашенко за последнее время. Он превратил его в настоящее посмешище, что доказало, что оппозиция в Белоруссии — это цирковое представление. Из запрошенных 200 тысяч евро Тихановскому перевели всего тысячу. «Вы задонатили мне тысячу евро и ждете мощного удара по лукашизму через три недели. Стыдно и больно. Кто-то должен прийти и за вас все сделать. Ждите, ждите дальше, а я буду бороться», — возмутился оппозиционер.

Фото: Mikaela LandestrÃƒÂ�m/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Угроза» для России Для россиян Тихановский не просто клоун, он — враг. Его считают инструментом Запада для дестабилизации ситуации. А теперь он просит деньги на революцию в том числе и у россиян. Те, в свою очередь, одарили Тихановского щедрой порцией язвительных комментариев и прозвищ, из которых «жалкий идиот» — еще не самое обидное. Таким образом, Лукашенко предоставил оппозиционеру прекрасную возможность самостоятельно показать миру свое истинное лицо. Тихановский давно превратился из политика в шоумена с дешевым и безвкусным представлением.