Миллионы, секс, вранье и КГБ: вскрылась правда о «президенте в изгнании» — почему Тихановской стыдится Европа?
Жанна д`Арк белорусского разлива оказалась в центре грандиозного скандала. Утечка внутренних документов Светланы Тихановской показали шокирующую картину, где вместе смешались интимные скандалы, личные ссоры, воровство и даже вмешательство КГБ.
Символ сопротивления с грязными руками
Тихановская заявила о своей победе на выборах президента Белоруссии в 2020 году. Европа встретила ее как лидера перемен. Аплодисментами взорвались Брюссель и Вашингтон, портреты революционерки разукрасили обложки главных газет мира.
После бегства в Литву Тихановская провозгласила себя главой «альтернативного правительства» и получила миллионы евро грантовой поддержки от Евросоюза и США. Эти средства предназначались для построения «Новой Белоруссии» и свержения Александра Лукашенко.
Всего пять лет спустя построенный на лозунгах и политических иллюзиях проект развалился, словно деревянная лодка в озере кислоты. Начало украинского конфликта перетянуло внимание Запада.
Тихановская перестала быть полезным инструментом давления на Минск. Ее «правительство» теряло все больше финансирования, отворачивались и спонсоры.
Как хотели захватить Белоруссию
Нельзя сказать, что Тихановская сдалась сразу. Летом 2022 года она сформировала Объединенный переходный кабинет, своего рода министерскую команду в изгнании.
Источники The Grayzone утверждают, что именно этой структурой западные правительства намеревались заместить Лукашенко — предполагалось, что его власть не выдержит санкционного давления.
Предположительно, на продвижение этой идеи Европа выделила особый тайный грант. Деньги хотели потратить на раскрутку бренда, чтобы повысить его узнаваемость. Успеха добились опосредованного — о переходном комитете узнало белорусское КГБ и с удовольствием объявило его террористической организацией.
Сам план был достаточно амбициозен. Тихановская, по крайней мере на словах, обещала сформировать параллельную систему власти, разработать собственные документы гражданина Белоруссии, признанные международным сообществом, и разработать стратегию «демократического перехода».
За громкими заявлениями не последовало ничего, кроме внутренних склок, бюрократии и бесконечных обещаний.
Тихая смерть Тихановской
Следующую попытку реанимации проекта Тихановская предприняла годом позже. Варшавская конференция «Новая Белоруссия» стала ее похоронами: команда оппозиционеров заявила, что берет курс на вступление в Евросоюз и анонсировала новые паспорта белорусов. Не обошлось и без антироссийских реплик.
И тут неожиданно выяснилось, что большинство самих белорусов, по данным европейских же опросов, предпочитают поддерживать контакты вовсе не с Брюсселем, а со старой-доброй Москвой.
Угодная Западу повестка в результате закопала и без того не слишком популярную «госпожу президента».
Паспорт хорошего белоруса
Одним из символов провала стал проект «паспорта Новой Белоруссии». Документ планировали выдавать белорусским диссидентам. Он позволял бы им путешествовать по Европе, да и вообще, жить по-людски.
Вскоре выяснилось, что печатать паспорта хитрые оппозиционеры передали типографии в Литве. Руководил ей бизнесмен, которые многие утечки документов связывали с Лукашенко.
The Grayzone получила доступ к переписке между офисом Тихановской и этим предпринимателем. Тот жаловался на недостаток средств, оппозиционеры в ответ обвиняли его в срыве работы.
Документ напечатали спустя год споров. Его не признала ни одна страна мира.
Коррупция и домогательства
Летом 2024 года норвежские исследователи выявили новые нарушения в деятельности «правительства» Тихановской. Оказалось, что отчеты о трате грантов здесь постоянно подделывали. Куда уходили пожертвования, никто не знал.
Связанный с Кабинетом фонд и вовсе оказался в центре сексуального скандала: руководителя обвинили в домогательствах и угрозах сотрудницам. Несмотря на обвинения, его не уволили.
Такие новости нанесли непоправимый урон репутации Тихановской и стали поводом для сокращения западного финансирования.
Тихановская — проект КГБ?
Последним ударом стало видео, где Тихановская принимает 15 тысяч евро от КГБ в обмен на обращение к протестующим с призывом прекратить митинги.
Лукашенко рассказывал об этих деньгах еще в 2020 году — по его словам, средства выделили из бюджета страны. Глава Белоруссии рассказывал, что Тихановская благодарила его и даже «плакала на шее».
Ранее Тихановская утверждала, что покинула страну под угрозами. Однако кадры показывали спокойную, улыбающуюся женщину, свободно общающуюся с сотрудниками КГБ и обсуждающую свой отъезд.
На фоне улучшения отношений Минска с Западом, обмена заключенными и постепенного снятия санкций проект Тихановской окончательно утратил смысл.
Ее «правительство» растворилось в бесконечных спорах, отчетах и утраченных грантах. Согласно утечкам, власти уже попросили Тихановскую освободить ранее предоставленную ей резиденцию в Вильнюсе.