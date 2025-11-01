Жанна д`Арк белорусского разлива оказалась в центре грандиозного скандала. Утечка внутренних документов Светланы Тихановской показали шокирующую картину, где вместе смешались интимные скандалы, личные ссоры, воровство и даже вмешательство КГБ.

Символ сопротивления с грязными руками

Тихановская заявила о своей победе на выборах президента Белоруссии в 2020 году. Европа встретила ее как лидера перемен. Аплодисментами взорвались Брюссель и Вашингтон, портреты революционерки разукрасили обложки главных газет мира.

После бегства в Литву Тихановская провозгласила себя главой «альтернативного правительства» и получила миллионы евро грантовой поддержки от Евросоюза и США. Эти средства предназначались для построения «Новой Белоруссии» и свержения Александра Лукашенко.

Всего пять лет спустя построенный на лозунгах и политических иллюзиях проект развалился, словно деревянная лодка в озере кислоты. Начало украинского конфликта перетянуло внимание Запада.

Тихановская перестала быть полезным инструментом давления на Минск. Ее «правительство» теряло все больше финансирования, отворачивались и спонсоры.

Как хотели захватить Белоруссию

Нельзя сказать, что Тихановская сдалась сразу. Летом 2022 года она сформировала Объединенный переходный кабинет, своего рода министерскую команду в изгнании.

Источники The Grayzone утверждают, что именно этой структурой западные правительства намеревались заместить Лукашенко — предполагалось, что его власть не выдержит санкционного давления.