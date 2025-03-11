Сегодня 00:31 Опытный экономист, но политический аутсайдер. Что известно о новом премьере Канады Политолог Ордуханян: Марк Карни — ставленник международного олигархата 0 0 0 Фото: Sean Kilpatrick/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

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Новым премьер-министром Канады станет Марк Карни — опытный экономист и давний противник президента США Дональда Трампа. Смена премьера произошла на фоне торговой войны, которая грозит канадской экономике крупным кризисом. Кто такой преемник Джастина Трюдо и чем чревато его назначение, разобрался 360.ru.

Кто такой Марк Карни Будущий премьер больше известен как экономист, бывший управляющий Центробанками Канады и Великобритании. Он родился 16 марта 1965 года в городе Форт-Смит в семье учителей, вырос в Эдмонтоне и окончил среднюю школу Святого Франциска Ксавьера. Затем получил степень бакалавра по экономике в Гарварде, степень магистра и доктора экономических наук в Оксфордском университете. У Карни канадское, британское и ирландское гражданство. Его жена Диана родом из Великобритании, чета воспитала четырех дочерей. Начало карьеры Карни связано с американским инвестиционным банком Goldman Sachs, одним из крупнейших в мире. Он проработал в его офисах в США, Канаде, Великобритании и Японии 13 лет.

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В 2003 году перешел в Банк Канады и через четыре года возглавил его. В 2013 году назначен главой Банка Англии. На обоих постах Карни сосредоточился на стимулировании кредитования, разрешении проблем, связанных с мировым финансовым кризисом и последствиями Brexit. Затем стал специальным посланником ООН по борьбе с изменением климата и финансам, а после пандемии COVID-19 вернулся в Канаду. Он консультировал правительство под руководством своего предшественника Трюдо по вопросам восстановления экономики. Как Карни стал новым премьер-министром Канады Карни попал в непростую ситуацию, поскольку никогда не занимал политических постов. Он возглавил Либеральную партию Канады по итогам внутрипартийных выборов, набрав 85,9% голосов и обогнав министра финансов Христю Фриланд — давнего соратника Трюдо. «Либеральные депутаты опасались потерять свои места и знали, что Карни имеет больше шансов стать их лидером, чем Фриланд», — сообщил почетный профессор Университета Торонто Нельсон Уайзман.

Фото: Justin Tang/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Во время предвыборной кампании Карни позиционировал себя как политического аутсайдера с опытом управлениями кризисами, который пригодится для противостояния агрессивной политике Трампа. Однако газета The Washington Post усомнилась в его политической компетентности. Новому премьеру придется противостоять агрессивному лидеру Консервативной партии Пьеру Пуальевру, который уже обвинил либералов в замене Трюдо его экономическим советником. Планы Карни на посту премьера Нового премьера ждут две крупные задачи — спасти Либеральную партию от поражения и примириться с США. Ожидается, что он назначит федеральные выборы вскоре после вступления в должность и это станет большим испытанием для его партии.

Бывший экономический советник правительства Трюдо Роберт Асселин заявил газете Financial Times, что экономические познания Карни не вызывают сомнений, в отличие от политической привлекательности. Опросы показали, что пока либералы сократили разрыв с оппозиционными консерваторами до 8%.

В электоральном плане ему все еще предстоит серьезная, тяжелая битва. Роберт Асселин Бывший экономический советник правительства Канады

Карни пообещал сосредоточиться на внутренних проблемах Канады. В предвыборном выпуске программы The Daily Show он обвинил предыдущее правительство в том, что оно игнорировало экономический кризис, отставание роста зарплат от инфляции и сильное подорожание недвижимости.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«По правде говоря, правительство не было так сосредоточено на этих вопросах, как могло бы быть. Нам нужно сосредоточиться на них немедленно. Это может произойти сейчас», — сказал он. Отношение Карни к США Что касается отношений с США, то в очередной раз Карни займет ответственный пост в период больших потрясений во вверенном ему хозяйстве — президент США Дональд Трамп объявил Канаду 51-м штатом и пригрозил ввести 25%-ные пошлины на все канадские товары. Карни уже конфликтовал с Трампом, напомнило издание Politico. В 2018 году, будучи главой Банка Англии, он раскритиковал тарифную политику Трампа за влияние на всю мировую экономику, а через два года на форуме в Давосе встал на сторону Греты Тунберг в столкновении с американским президентом из-за нежелания США более интенсивно бороться с глобальным потеплением.

Интересно Министр торговли США Говард Лютник подтвердил, что обещанные президентом Трампом 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия из Канады вступят в силу 12 марта, пошлины на канадскую молочную продукцию и пиломатериалы — 2 апреля. Министр торговли США Говард Лютник подтвердил, что обещанные президентом Трампом 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия из Канады вступят в силу 12 марта, пошлины на канадскую молочную продукцию и пиломатериалы — 2 апреля.

Став премьером, в победной речи Карни обвинил Трампа в попытке ослабить канадскую экономику неоправданными пошлинами. Американцы, по его мнению, хотят получить ресурсы, воду, землю и разрушить образ жизни канадцев. Будущий премьер заявил, что Америка — это не Канада и Канада никогда не станет счастью США ни в каком виде или форме. «Мы не просили об этом бое. Но канадцы всегда готовы, когда кто-то другой сбрасывает перчатки. Американцы не должны ошибаться в торговле, как и в хоккее. Канада победит», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Карни пригрозил Трампу пошлинами на американские товары в формате «доллар на доллар», чтобы использовать доходы для помощи канадским рабочим, и предупредил, что сохранит ответные меры до тех пор, пока американцы не проявят уважение.

Он также пообещал «уведомить Трампа» о зависимости США от канадских энергоносителей, потому что все карты на столе, когда речь идет о сокращении поставок. Карни заявил, что во время кризиса «план лучше отсутствия плана». Он признал, что не в силах повлиять на американского президента, но заявил, что канадцы — хозяева в своем доме и смогут дать себе гораздо больше, чем Трамп способен у них отнять.

Как отметил в разговоре с 360.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян, Карни — ставленник международного олигархата, который пока не решил, что будет с Канадой. То, что будет происходить дальше, не будет иметь к Карни никакого отношения. «Его голос в данном случае будет минимальным абсолютно. Как и всех ставленников финансового олигархата, начиная с Макрона и заканчивая мультяшными персонажами из Восточной Европы, которые куплены и перекуплены по сто раз», — заявил эксперт.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По его словам, Карни — очень удобный и контролируемый человек. Он будет делать то, что должен. «Я так понимаю, он будет смотрящим по Канаде. Человек, который номинально обладает всеми правами, но на самом деле — который полностью под контролем», — заключил Ордуханян.

Карни уже помог двум экономикам «Большой семерки» справиться с кризисами, а теперь попытается провести Канаду через надвигающуюся торговую войну, угрозу аннексии и федеральные выборы. Но есть один нюанс. Агентство The Associated Press сообщило, что следующий лидер либералов может стать премьер-министром с самым коротким сроком полномочий в истории Канады. Все три оппозиционные партии пообещали свергнуть правительство меньшинства путем вотума недоверия после возобновления работы парламента 24 марта.