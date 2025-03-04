Трюдо счел глупым введение Трампом тарифов против Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к президенту США Дональду Трампу, назвав его решение ввести пошлины на товары из Канады крайне неразумным. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Теперь я хочу обратить напрямую к одному конкретному американцу. Дональд, мы в общей сложности работали вместе восемь лет, мы делали большие дела… Мне не свойственно соглашаться с газетой Wall Street Journal, но, Дональд, они указали на то, что, даже несмотря на то, что ты очень умный человек, это очень глупо», — заявил Трюдо.

Ранее сообщалось, что со вторника США вводят 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая. Это связано с борьбой с нелегальной миграцией и поставками опасного вещества фентанила.

Власти утверждают, что данные меры направлены на защиту национальной экономики и предотвращение угроз, исходящих из соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений. Он также отметил, что «возможности избежать пошлин» не осталось ни для Мексики, ни для Канады.

Канада введет пошлины в размере 25% на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов в ответ на меры США, сказал Трюдо.

«США начали торговую войну против Канады», — подчеркнул он

Ранее Трамп объявил, что благодаря соглашению с Мексикой и Канадой об отсрочке введения пошлин, количество нелегальных пересечений границы значительно уменьшилось. Однако он не отказался от своих планов полностью.