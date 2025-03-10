В Канаде выбрали нового нового лидера правящей партии либералов вместо Трюдо

В Канаде избрали нового лидера партии либералов, им стал бывший глава Центробанка Марк Карни, следует из данных голосования, опубликованных в соцсети Х . Он сменит Джастина Трюдо и на посту премьер-министра.

«Представляем нашего нового лидера либералов Марка Карни!» — заявила партия после закрытого голосования.

Карни был первым главой Банка Англии, рожденным за пределами Соединенного Королевства. На этом посту он прослужил до 2020 года. Потом его назначили специальным посланником ООН по вопросам изменения климата и финансам.

Уходящий в отставку премьер Канады Трюдо не смог сдержать слез на последней пресс-конференции. Он заявил, что с нетерпением ожидает передачи полномочия своему преемнику, который был избран на законных основаниях.