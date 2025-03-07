Уходящий в отставку Трюдо разрыдался на последней пресс-конференции

Уходящий через три дня в отставку премьер Канады Джастин Трюдо не смог сдержать слез на последней пресс-конференции. Он заявил, что «каждый божий день» ставил канадцев на первое место и поддерживал их, сообщила газета Daily Mail .

«Я здесь, чтобы сказать вам всем, что у нас есть вы. Даже в самые последние дни работы этого правительства мы не подведем канадцев ни сегодня, ни в будущем», — сказал Трюдо и заплакал.

Политик отметил, что с нетерпением ожидает, когда передаст полномочия своему преемнику, который был избран на законных основаниях, в ближайшие дни.

Как отмечают журналисты, Трюдо расплакался после того, как президент США Дональд Трамп на протяжении недели оказывал на него давление в рамках «тарифной войны» в последние дни его пребывания на посту премьер-министра.

Кроме того, Трамп неоднократно высмеивал Трюдо, называя его «губернатором 51-го штата США». По мнению авторов публикации, канадский премьер не смог сдержать эмоции и расплакался на пресс-конференции в Оттаве, оказавшись под давлением со стороны Трампа.

Ранее Трюдо обратился к Трампу и назвал решение ввести пошлины на товары из этой страны «крайне неразумным».