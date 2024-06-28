Сегодня 23:35 Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана Политолог Муаззин: отношения России и Ирана не изменятся после выборов 0 0 0 Фото: Arne Immanuel BÃ�nsch/dpa / Global Look Press Мир

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В Иране стартовали президентские выборы, в них участвуют четыре кандидата. Трое придерживаются консервативных позиций, один — сторонник реформ. Каким будет результат голосования — в материале 360.ru.

Претенденты на пост президента в Иране Президент — вторая по значимости должность в стране, верховным лидером с 1989 года является аятолла Али Хаменеи. Предыдущий президент Ирана, Эбрахим Раиси, погиб в авиакатастрофе в 2024 году. За финальный отбор кандидатов на этот пост отвечает Совет стражей Конституции Ирана, в него входят 12 человек: шесть представителей духовенства и шесть юристов. Изначально о намерении баллотироваться заявили 278 человек, но избирком принял документы у 81. До выборов допустили шесть человек, но двое за день до голосования сняли свои кандидатуры. Иранцам предстоит выбрать президента из четырех кандидатов — трех сторонников консервативной линии и одного реформатора.

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Мохаммад Багер Галибаф Галибаф — спикер парламента Ирана с 2020 года, экс-мэр Тегерана, бывший командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он баллотировался в 2005, 2013 и 2017 годах. Саид Джалили Этот кандидат является представителем аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности. Он также входит в Совет по определению политической целесообразности. Во время президентства Махмуда Ахмадинежада Джалили был секретарем Высшего совета безопасности и главным переговорщиком по ядерной программе. Мостафа Пурмохаммади Пурмохаммади — экс-министр юстиции и внутренних дел. Он — единственный представитель духовенства в этой гонке. Выдвигался на президентских выборах в 2013 году. Масуд Пезешкиан Депутат парламента с 2008 года и единственный представитель реформаторов на этих выборах. В прошлом возглавлял Минздрав. До карьеры политика в течение пяти лет руководил Тебризским университетом медицинских наук. Пезешкиан подавал документы на участие в выборах в 2021 году, но его не допустили. Этот кандидат периодически критикует власти и выступает за налаживание отношений с Соединенными Штатами.

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Рейтинги кандидатов Опросы аналитических центров Mellat, ISPA и Shenaakht показали наибольшую поддержку кандидатов Галибафа, Джалили и Пезешкиана. Скорее всего, понадобится второй тур выборов, запланированный на 5 июля. Согласно данным исследования Mellat, результаты которого опубликовало агентство Tasnim, Пезешкиан набрал 23,5% голосов, Галибаф — 16,9%, Джалили — 16,3%. По результатам опроса Shenaakht, реформист Пезешкиян лидирует среди других кандидатов. За него готовы проголосовать 28% опрошенных. В тройке лидеров — Джалили с 20% и Галибаф — с 19%. Итоги исследования Iranian Students Polling Agency показали примерно такие же результаты. На первом месте Пезешкиян, на втором — Джалили и на третьем — Галибаф.

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Как проходят выборы в Иране Президентские выборы в Иране проходят на высоком уровне с участием всех слоев населения, рассказал 360.ru иранский журналист, политолог Хаял Муаззин. «С восьми утра люди приходят на избирательные участки, считая своим долгом активно участвовать в этих выборах, определяющих будущее страны. Это доказывает, что иранский народ доволен исламской системой», — отметил эксперт. Избирательные участки организовали в разных регионах страны. Правительство создало все условия для голосования даже в отдаленных деревнях, подчеркнул Муаззин.

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Кто победит на выборах Реформисты надеются на победу их кандидата, но шансы Пезешкиана невелики, считает политолог. По его словам, народ не доверяет реформистам. «Два сильных кандидата — Саид Джалали и Мохаммад Багер Галибаф. По моему личному мнению, победит Галибаф, который близок к Корпусу стражей исламской революции», — подчеркнул Муаззин. Иранский народ, скорее всего, выберет кандидата, наиболее тесно связанного с КСИР, добавил журналист. Уверенность и доверие к корпусу усилились после проведенных им операций.

Сегодня иранский народ как никогда готов поручить управление страной КСИР. Религиозные и политические элиты осознают, что будущее Ирана и его экономические, политические и военные достижения зависят от КСИР. Хаял Муаззин журналист, политолог

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Отношения с Россией после выборов Развитие отношений между Ираном и Россией не изменится, они будут только укрепляться, уверен Муаззин. «В условиях формирования нового мирового порядка развитие этих связей между Ираном и Россией крайне необходимо», — подчеркнул он. Аналитики Международной кризисной группы считают, что кто бы ни стал президентом, он с первого дня столкнется с серьезными вызовами. Во внешней политике первое место занимают напряженные отношения с США и Израилем, а также будущее ядерной программы. «Социальное недовольство, которое неоднократно выливалось в протесты, и анемичная экономика — ключевые внутренние проблемы», — заявили эксперты. Стоит отметить, что отношения России и Ирана опираются на Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества от 2001 года. Он автоматически продлевается каждые пять лет. С января 2022 года началась работа над новым документом: договором о всеобъемлющем сотрудничестве.