Подготовка ирано-российского соглашения о сотрудничестве почти завершилась

МИД Ирана: договор о сотрудничестве с РФ подпишут в ближайшее время

Никаких препятствий для заключения договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией нет. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари.

Он подтвердил, что текст соглашения уже почти подготовили, и стороны примут документ в ближайшем будущем.

«Думаю, содержание этого соглашения готово, в этом отношении нет никаких проблем», — указал дипломат.

Сафари предположил, что лидеры России и Ирана в скором времени подпишут договор.

Ранее о финальной стадии подготовки документа сообщал заместитель главы МИД России Андрей Руденко. Он рассказал, что авторы нашли все необходимые формулировки и вскоре завершат работу.

Официальный представитель Кремля отметил, что Россия и Иран продолжат сотрудничать и развивать партнерство. По его словам, работа над договором приостанавливалась из-за иранских президентских выборов, но это никак не повлияло на «картину дня».