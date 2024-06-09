Предвыборная агитация на пост президента стартовала в Иране

Кандидатами на пост президента Ирана стали шесть политиков

Фото: РИА «Новости»

В Иране официально стартовала предвыборная агитация шести политиков, чьи кандидатуры вошли в список участников для проведения внеочередных выборов президента. Об этом на пресс-конференции сказал представитель избирательного штаба страны Мохсен Эслами, его слова привело государственное телевидение Ирана IRIB.

«Предвыборная агитация кандидатов в президенты официально стартовала с момента их объявления МВД и продлится до утра 27 июня», — сказал он.

В список претендентов на пост президента вошли мэр иранской столицы Алиреза Закани, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, клерик Мостафа Пурмохаммади, глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми и член парламента Масуд Пезешкиан.

Выборы в Иране назначили из-за гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе 19 мая. Спустя три дня его похоронили в мавзолее имама Резы в Мешхеде.

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