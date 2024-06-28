Духовный лидер Ирана одним из первых проголосовал на выборах президента

В Иране начались внеочередные выборы президента. Руководитель и духовный лидер республики аятолла Али Хаменеи одним из первых принял участие в голосовании и призвал других последовать его примеру, сообщил телеканал IRIB .

Хаменеи прибыл на избирательный участок в момент открытия и проголосовал одним из первых. Он призвал иранский народ серьезно отнестись к выборам и не медлить с голосованием. Духовный лидер заявил, что результат голосования определит будущее страны на несколько лет вперед.

«День выборов — это день радости и счастья для нас, иранцев. <…> Рекомендуем всем серьезно отнестись к вопросу голосования и не допускать сомнений», — сказал он.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. В стране назначили внеочередные выборы. Четыре человека выдвинули свои кандидаты.