Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлениями перед журналистами и прокомментировал ряд вопросов. Самые важные заявления пресс-секретаря президента — в подборке 360.ru.

Песков обратил внимание, что глава Украины Владимир Зеленский и другие представители киевского режима позволяют себе недопустимые высказывания в адрес лидеров. По его мнению, риторика украинского руководства оставляет желать лучшего на фоне падения его рейтинга.

То, что рейтинг Зеленского падает, это абсолютно очевидная тенденция. Вряд ли с этим можно спорить.

В то же время в Кремле заметили противоречия между США и Украиной.

«Мы видим, что определенные есть разногласия между Вашингтоном и Киевом», — уточнил Песков.

Возобновление диалога с США

Одним из итогов встречи дипломатов в Эр-Рияде стало решение возобновить контакты между Россией и США, отметил пресс-секретарь президента.

«Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам», — рассказал он.

Также Песков не исключил, что страны проведут обмен заключенными.