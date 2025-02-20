«Очевидная тенденция». В Кремле высказались о падении рейтинга Зеленского
Песков высказался о падении рейтинга Зеленского
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлениями перед журналистами и прокомментировал ряд вопросов. Самые важные заявления пресс-секретаря президента — в подборке 360.ru.
Риторика Зеленского оставляет желать лучшего
Песков обратил внимание, что глава Украины Владимир Зеленский и другие представители киевского режима позволяют себе недопустимые высказывания в адрес лидеров. По его мнению, риторика украинского руководства оставляет желать лучшего на фоне падения его рейтинга.
То, что рейтинг Зеленского падает, это абсолютно очевидная тенденция. Вряд ли с этим можно спорить.
Дмитрий Песков
В то же время в Кремле заметили противоречия между США и Украиной.
«Мы видим, что определенные есть разногласия между Вашингтоном и Киевом», — уточнил Песков.
Возобновление диалога с США
Одним из итогов встречи дипломатов в Эр-Рияде стало решение возобновить контакты между Россией и США, отметил пресс-секретарь президента.
«Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам», — рассказал он.
Также Песков не исключил, что страны проведут обмен заключенными.
Отправка НАТО на Украину недопустима
По его словам, у России вызывает обеспокоенность возможное направление военного контингента стран НАТО на Украину, поэтому эта тема тщательно мониторится.
«Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО, Североатлантического альянса, на Украину. Это приобретает совсем иное значение с точки зрения нашей безопасности, поэтому эта тема важная для нас, мы очень внимательно отслеживаем это», — объяснил он.
Песков напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова о неприемлемости размещения военного контингента стран НАТО на украинской территории.
Кремль поддержал настрой Белого дома по Украине
Пресс-секретарь президента добавил, что российское руководство поддерживает намерение американского лидера Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем.
Они (администрация Трампа — прим. ред.) говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров. Мы также уже отмечали, что эта позиция нам больше импонирует по сравнению с предыдущей администрацией и что здесь мы абсолютно соглашаемся с американской администрацией.
Дмитрий Песков
Путин проведет важные телефонные переговоры
Также Песков сообщил, что во второй половине дня президент Владимир Путин собирается провести важный международный разговор.
«Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня, и мы вас проинформируем», — заявил он.
Представитель Кремля уточнил, что о запланированных важных переговорах глава государства рассказал во время общения с представителями прессы в Санкт-Петербурге.