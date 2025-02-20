«Очевидная тенденция». В Кремле высказались о падении рейтинга Зеленского

Песков высказался о падении рейтинга Зеленского

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлениями перед журналистами и прокомментировал ряд вопросов. Самые важные заявления пресс-секретаря президента — в подборке 360.ru.

Риторика Зеленского оставляет желать лучшего

Песков обратил внимание, что глава Украины Владимир Зеленский и другие представители киевского режима позволяют себе недопустимые высказывания в адрес лидеров. По его мнению, риторика украинского руководства оставляет желать лучшего на фоне падения его рейтинга.

То, что рейтинг Зеленского падает, это абсолютно очевидная тенденция. Вряд ли с этим можно спорить.

Дмитрий Песков

В то же время в Кремле заметили противоречия между США и Украиной.

«Мы видим, что определенные есть разногласия между Вашингтоном и Киевом», — уточнил Песков.

Возобновление диалога с США

Одним из итогов встречи дипломатов в Эр-Рияде стало решение возобновить контакты между Россией и США, отметил пресс-секретарь президента.

«Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам», — рассказал он.

Также Песков не исключил, что страны проведут обмен заключенными.

Freddie Everett/Us State
Фото: Freddie Everett/Us State/Global Look Press

Отправка НАТО на Украину недопустима

По его словам, у России вызывает обеспокоенность возможное направление военного контингента стран НАТО на Украину, поэтому эта тема тщательно мониторится.

«Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО, Североатлантического альянса, на Украину. Это приобретает совсем иное значение с точки зрения нашей безопасности, поэтому эта тема важная для нас, мы очень внимательно отслеживаем это», — объяснил он.

Песков напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова о неприемлемости размещения военного контингента стран НАТО на украинской территории.

Кремль поддержал настрой Белого дома по Украине

Пресс-секретарь президента добавил, что российское руководство поддерживает намерение американского лидера Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем.

Они (администрация Трампа — прим. ред.) говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров. Мы также уже отмечали, что эта позиция нам больше импонирует по сравнению с предыдущей администрацией и что здесь мы абсолютно соглашаемся с американской администрацией.

Дмитрий Песков

Путин проведет важные телефонные переговоры

Также Песков сообщил, что во второй половине дня президент Владимир Путин собирается провести важный международный разговор.

«Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня, и мы вас проинформируем», — заявил он.

Представитель Кремля уточнил, что о запланированных важных переговорах глава государства рассказал во время общения с представителями прессы в Санкт-Петербурге.

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