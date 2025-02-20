Украинское руководство позволяет себе делать недопустимые высказывания в адрес лидеров других стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, риторика президента Украины Владимира Зеленского и других представителей руководства государства оставляет желать лучшего. Также Песков обратил внимание на падение рейтинга украинского лидера.

«То, что рейтинг Зеленского падает, это абсолютно очевидная тенденция. Вряд ли с этим можно спорить», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил украинское руководство в грубом отношении к главе Минфина Скотту Бессенту. Министр прибыл издалека, проехав много часов на поезде, но его не приняли в Киеве, рассказал глава Белого дома. Он подчеркнул, что Зеленский в это время спал и не стал разговаривать с Бессентом.