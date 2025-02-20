Песков допустил продолжение обмена заключенными между Россией и США

Есть вероятность того, что Россия и США могут продолжить обмен заключенными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

Он отметил, что вопрос обмена заключенными находится в повестке двух государств.

«Безусловно, эта тема находится на повестке дня наших двусторонних отношений, и поэтому этого исключать нельзя», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что США и Россия решили возобновить двусторонний диалог по всем параметрам.

Ранее газета The New York Times сообщила о возможной «грандиозной сделке» по обмену заключенными между США и Белоруссией. В республику прилетел заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит.

Он планировал провести переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко и главой КГБ Иваном Тертелем. По информации издания, Белый дом собирается ослабить некоторые санкции после обмена заключенными.