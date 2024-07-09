Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди
Политолог Колчин: Индию можно считать другом и стратегическим партнером России
Премьер-министр Индии Нарендра Моди — выдающийся политик, доказавший всему миру, что его страна не предает друзей и готова сотрудничать с Россией на равных и взаимовыгодных условиях. Как прошла встреча с Владимиром Путиным, о чем договорились Москва и Нью-Дели — в материале 360.ru.
Визит Нарендры Моди в Россию
Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом в понедельник, 8 июля. В первый же день он посетил подмосковную резиденцию Владимира Путина в Ново-Огареве. Российский президент и глава кабмина Индии пообщались за чаем в непринужденной дружеской обстановке.
Переговоры стартовали на следующий день, 9-го числа. Помимо Путина и Моди, в них участвовали российские и индийские официальные лица. Среди прочего, стороны должны были обсудить работу на территории Индии и России национальных банковских карт платежных систем «Мир» и RuPay.
Также на повестке были вопросы обороны, торговли, связи, инвестиций, энергетического сотрудничества, науки и технологий, образования, культуры и гуманитарных обменов. Кроме того, Индия заинтересована расширить свое присутствие на Дальнем Востоке с использованием маршрута Ченнаи — Владивосток.
Как Моди относится к России
Моди активно общается в социальных сетях. Там индийский премьер занимает третье место по популярности среди мировых политиков, у него свыше 45 миллионов подписчиков. Больше набрали только два экс-президента Соединенных Штатов Америки — Барак Обама и Дональд Трамп.
Индийский политик часто публикует сообщения на языке страны, куда совершает официальный визит. По приезде в Москву он не стал изменять себе и написал по-русски благодарность президенту России, отметив, что «побывать у друга дома — большая радость».
«Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня вечером в Ново-Огареве. С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией», — написал он.
Отношения России и Индии
Нью-Дели однозначно настроен полноценно развивать сотрудничество с Москвой, причем в разных и взаимовыгодных сферах, рассказал 360.ru политолог Петр Колчин. Это и безопасность, и экономика, и энергетика, и торговля, и технологии.
Это волевой шаг, который идет вразрез с диктуемым Западом курсом. Но Индия может себе это позволить: она укрепилась как одна из ведущих стран и не позволяет навязывать ей какие-либо решения. Стоит ожидать еще большего охлаждения в отношениях Индии и НАТО, что может вылиться в санкции.
Петр Колчин
Политолог отметил, что еще вероятнее ухудшение отношений между Индией и Украиной. Зеленский успел высказаться против визита Моди, фактически отказывая Индии в праве на независимый дипломатический курс. Тем самым Киев в очередной раз показал оторванность от реалий дипломатии.
«Индию, конечно, можно считать другом и стратегическим партнером России. Эта дружба проверена многими годами. Мы выступаем с очень схожих позиций по многим международным вопросам и не раз доказывали всему миру, что сотрудничество наших стран приводит к благу для обоих народов», — подчеркнул Колчин.
Путин и Моди договорились:
- довести российско-индийский товарооборот до отметки в 100 миллиардов долларов к 2030 году;
- развивать неделимую безопасность в Евразии и активизировать интеграционные процессы;
- нарастить военно-техническое сотрудничество и производство запчастей и агрегатов в Индии;
- расширить сотрудничество в космической сфере, в том числе по таким направлениям, как пилотируемая космонавтика и исследование планет;
- наладить сотрудничество по разработке и поставкам медицинских препаратов и оборудования;
- открыть два новых консульства Индии — в Екатеринбурге и Казани.
Почему Моди называют «чайным мальчиком»
Нарендра Дамодардас Моди (полное имя) родился осенью 1950 года в городе Ваднагар округа Мехсана штата Гуджарат. Он третий из шести детей в семье, которая относится к касте гханчи — мелких торговцев.
С детства будущий политик помогал отцу продавать чай на железнодорожной станции, за что впоследствии оппоненты не стеснялись дразнить его «чайным мальчиком». Но это не помешало Моди дважды, в 2006 и 2011 годах, быть признанным лучшим главным министром Индии.
Также в заслугу ему ставят бурный экономический рост его родного штата — Гуджарат.
Интересные факты о Нарендре Моди
В свободное время политик пишет стихи и прозу, занимается йогой, выкладывает видео на YouTube — там у него более 24 миллионов подписчиков.
Он так страстно и на весь мир признавался в любви к манго, что однажды даже получил в подарок больше двух с половиной тонн этих сочных плодов от коллеги из Бангладеш Шейх Хасины.
Известен Моди и своими неоднозначными высказываниями. Например, на встрече с медиками одной из больниц Мумбая премьер-министр серьезно заявил, что история о боге Ганеше (у которого, как известно, голова слона и тело человека) доказывает, что в Древней Индии уже существовала пластическая хирургия.
Интересно
Не менее серьезно Моди уверен в своей богоизбранности. Он публично утверждал, что его послал на землю Параматма — высшая духовная сущность, сверхдуша и первооснова всех вещей и феноменов, согласно философии индуизма. Политик также выражал сомнения, что был рожден традиционным способом.