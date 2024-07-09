Сегодня 19:48 Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди Политолог Колчин: Индию можно считать другом и стратегическим партнером России 0 0 0 Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Global Look Press Мир

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди — выдающийся политик, доказавший всему миру, что его страна не предает друзей и готова сотрудничать с Россией на равных и взаимовыгодных условиях. Как прошла встреча с Владимиром Путиным, о чем договорились Москва и Нью-Дели — в материале 360.ru.

Визит Нарендры Моди в Россию Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом в понедельник, 8 июля. В первый же день он посетил подмосковную резиденцию Владимира Путина в Ново-Огареве. Российский президент и глава кабмина Индии пообщались за чаем в непринужденной дружеской обстановке. Переговоры стартовали на следующий день, 9-го числа. Помимо Путина и Моди, в них участвовали российские и индийские официальные лица. Среди прочего, стороны должны были обсудить работу на территории Индии и России национальных банковских карт платежных систем «Мир» и RuPay. Также на повестке были вопросы обороны, торговли, связи, инвестиций, энергетического сотрудничества, науки и технологий, образования, культуры и гуманитарных обменов. Кроме того, Индия заинтересована расширить свое присутствие на Дальнем Востоке с использованием маршрута Ченнаи — Владивосток.

Фото: Владимир Путин и Нарендра Моди 9 июля 2024 года / РИА «Новости»

Как Моди относится к России Моди активно общается в социальных сетях. Там индийский премьер занимает третье место по популярности среди мировых политиков, у него свыше 45 миллионов подписчиков. Больше набрали только два экс-президента Соединенных Штатов Америки — Барак Обама и Дональд Трамп. Индийский политик часто публикует сообщения на языке страны, куда совершает официальный визит. По приезде в Москву он не стал изменять себе и написал по-русски благодарность президенту России, отметив, что «побывать у друга дома — большая радость».

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Global Look Press

«Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня вечером в Ново-Огареве. С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией», — написал он.

Отношения России и Индии Нью-Дели однозначно настроен полноценно развивать сотрудничество с Москвой, причем в разных и взаимовыгодных сферах, рассказал 360.ru политолог Петр Колчин. Это и безопасность, и экономика, и энергетика, и торговля, и технологии.

Это волевой шаг, который идет вразрез с диктуемым Западом курсом. Но Индия может себе это позволить: она укрепилась как одна из ведущих стран и не позволяет навязывать ей какие-либо решения. Стоит ожидать еще большего охлаждения в отношениях Индии и НАТО, что может вылиться в санкции. Петр Колчин

Политолог отметил, что еще вероятнее ухудшение отношений между Индией и Украиной. Зеленский успел высказаться против визита Моди, фактически отказывая Индии в праве на независимый дипломатический курс. Тем самым Киев в очередной раз показал оторванность от реалий дипломатии. «Индию, конечно, можно считать другом и стратегическим партнером России. Эта дружба проверена многими годами. Мы выступаем с очень схожих позиций по многим международным вопросам и не раз доказывали всему миру, что сотрудничество наших стран приводит к благу для обоих народов», — подчеркнул Колчин.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Global Look Press

Путин и Моди договорились: довести российско-индийский товарооборот до отметки в 100 миллиардов долларов к 2030 году;

развивать неделимую безопасность в Евразии и активизировать интеграционные процессы;

нарастить военно-техническое сотрудничество и производство запчастей и агрегатов в Индии;

расширить сотрудничество в космической сфере, в том числе по таким направлениям, как пилотируемая космонавтика и исследование планет;

наладить сотрудничество по разработке и поставкам медицинских препаратов и оборудования;

открыть два новых консульства Индии — в Екатеринбурге и Казани.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Global Look Press

Почему Моди называют «чайным мальчиком» Нарендра Дамодардас Моди (полное имя) родился осенью 1950 года в городе Ваднагар округа Мехсана штата Гуджарат. Он третий из шести детей в семье, которая относится к касте гханчи — мелких торговцев. С детства будущий политик помогал отцу продавать чай на железнодорожной станции, за что впоследствии оппоненты не стеснялись дразнить его «чайным мальчиком». Но это не помешало Моди дважды, в 2006 и 2011 годах, быть признанным лучшим главным министром Индии. Также в заслугу ему ставят бурный экономический рост его родного штата — Гуджарат.

Фото: Нарендра Моди в 2012 году. Mail Today/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Интересные факты о Нарендре Моди В свободное время политик пишет стихи и прозу, занимается йогой, выкладывает видео на YouTube — там у него более 24 миллионов подписчиков. Он так страстно и на весь мир признавался в любви к манго, что однажды даже получил в подарок больше двух с половиной тонн этих сочных плодов от коллеги из Бангладеш Шейх Хасины.

Фото: Сторонник премьер-министра Индии Нарендры Моди в маске с лицом политика, Мумбай, 15 мая 2024 год. Ashish Vaishnav / Global Look Press

Известен Моди и своими неоднозначными высказываниями. Например, на встрече с медиками одной из больниц Мумбая премьер-министр серьезно заявил, что история о боге Ганеше (у которого, как известно, голова слона и тело человека) доказывает, что в Древней Индии уже существовала пластическая хирургия.

Интересно По легенде, Ганеша родился обычным ребенком. Однажды он разгневал своего отца Шиву, и тот отрубил сыну голову. Мать мальчика Парвати была сильно против таких воспитательных мер. Спасаясь от ярости супруги, Шива быстро приставил ребенку первую попавшуюся голову и оживил его. Так в индуистском пантеоне появилось божество с головой слона. По легенде, Ганеша родился обычным ребенком. Однажды он разгневал своего отца Шиву, и тот отрубил сыну голову. Мать мальчика Парвати была сильно против таких воспитательных мер. Спасаясь от ярости супруги, Шива быстро приставил ребенку первую попавшуюся голову и оживил его. Так в индуистском пантеоне появилось божество с головой слона.

Не менее серьезно Моди уверен в своей богоизбранности. Он публично утверждал, что его послал на землю Параматма — высшая духовная сущность, сверхдуша и первооснова всех вещей и феноменов, согласно философии индуизма. Политик также выражал сомнения, что был рожден традиционным способом.