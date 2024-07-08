Премьер Индии Моди прибыл в Россию с официальным визитом

Индийский премьер-министр Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Самолет главы правительства Индии приземлился в аэропорту Внуково-2.

Это первая зарубежная поездка Моди на должности премьер-министра после выборов. В Кремле пройдут переговоры президента России Владимира Путина с главой индийского кабмина. Стороны обсудят перспективы развития дружественных отношений двух стран.

Вечером 8 июля Путин и Моди проведут переговоры в узком и широком составах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, заявлений для СМИ не предусмотрено.