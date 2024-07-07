Стала известна одна из тем беседы Путина и Моди в Москве

The Economic Times: Путин и Моди обсудят быстрый перевод денег между странами

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Москве обсудит в том числе тему разработки механизма быстрого перевода денег между двумя странами. Об этом сообщила газета The Economic Times.

Журналисты отметили, что вопрос приобрел особое значение на фоне беспрецедентного роста двусторонней торговли и запрета на использование SWIFT Россией.

По предварительным данным, стороны в ходе саммита обсудят вероятность использования карт российской платежной системы «Мир» на территории Индии и карт индийской платежной системы RuPay в России.

Моди посетит Москву с дипломатическим визитом 8–9 июля. В МИД республики отмечали, что главы государств в ходе переговоров затронут весь спектр многогранных межгосударственных отношений. Они пройдут как в формате делегаций, так и в узком составе.

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