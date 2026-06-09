Новый виток эскалации на Ближнем Востоке: что за план сорвался у США и почему Трамп ссорится с Нетаньяху?

Ближний Восток снова полыхнул. Израиль и Иран обменялись ударами впервые за два месяца, и тишина, установившаяся после апрельского перемирия, рухнула в одночасье. В последние дни, 7 и 8 июня, ракеты летели в обе стороны. Вашингтон призвал стороны остановиться и напомнил, что сделка с Ираном висит на волоске. Почему Дональд Трамп вдруг занервничал и принялся уговаривать Нетаньяху прекратить огонь? И что на самом деле стоит за этой эскалацией?

Новый сполох на Ближнем Востоке Очередной виток событий на Ближнем Востоке начался в Бейруте. Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Дахье, где располагалась инфраструктура ливанской «Хезболлы». Жертвами той атаки стали двое мирных жителей, еще 12 человек получили ранения. Израиль назвал удар ответом на ракетные обстрелы севера страны. Спустя несколько часов Корпус стражей исламской революции (КСИР) перехватил инициативу. Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе Рамат-Давид на севере Израиля. В КСИР назвали своей целью инфраструктуру, которая служит отправной точкой израильских атак на Ливан. В Тегеране предупредили, что это лишь начало «недели непрерывных ударов».

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Ночь с 7 на 8 июня стала самой горячей. Израиль нанес удары по западной и центральной частям Ирана — взрывы прогремели в Тегеране, Исфахане и Тебризе. Целями стали военные объекты и системы противовоздушной обороны. Под удар также попал нефтехимический комплекс «Карун» в портовом городе Махшахр. К вечеру 8 июня стороны начали сбавлять обороты. Иранский генштаб объявил о завершении военной операции против Израиля. Израиль под давлением Вашингтона временно свернул атаки. Однако войну против «Хезболлы» в Ливане Тель-Авив прекращать не стал. Усилия Трампа по достижению мира? Белый дом незамедлительно отреагировал на эскалацию. Трамп публично признался, что звонил Нетаньяху с прямой просьбой не наносить ответные удары по Ирану.

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«Я сейчас позвоню Нетаньяху и скажу ему не отвечать. Каждый уже сделал свое дело. Израиль нанес удар, Иран тоже. Нам не нужна еще одна атака», — заявил американский президент. Официальная позиция Вашингтона выглядит логичной: Трамп торгуется с Тегераном и не хочет срывать потенциальную сделку. По словам некоторых источников, американская администрация находилась буквально в шаге от соглашения с Ираном. Но политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в разговоре с 360.ru представил совсем иную картину. По его словам, гнев Трампа обращен не столько на Тегеран, сколько на собственного «старого приятеля» в Тель-Авиве, который поставил США подножку.

Обновление обстановки вокруг Ирана и возобновление, по сути, боевых действий крайне невыгодно сейчас Дональду Трампу. Дело в том, что Трамп задумал забрать себе Кубу. Он готовится к решительному напору на Кубу. Возможно, даже с высадкой военно-морского десанта на территорию острова. Сергей Станкевич политолог и независимый аналитик

Проблема, по мнению аналитика, в том, что ударная группировка США находится совсем не в Карибском море. Корабли и десантники, как он выразился, «завязли в Индийском океане возле Ирана». «Трампу нужно подписать хотя бы что-то похожее на перемирие с Ираном, чтобы забрать свои корабли и своих десантников оттуда», — уточнил Станкевич. Перемирие, по версии политолога, было почти готово — но тут в дело вмешался Нетаньяху. Возобновив бомбардировки Ливана, израильский премьер спровоцировал ответный удар Ирана и похоронил хрупкое перемирие.

Тут его подвел старый приятель Нетаньяху. Сорвалось перемирие, на которое Трамп уже рассчитывал. Он не может забрать свои военно-морские силы и десант оттуда. У него срывается маленькая победоносная война против Кубы. Поэтому он так нервно реагирует, ругается последними словами с Нетаньяху. Сергей Станкевич

Аналитик, впрочем, уверен, что Трамп не отступится и добьется своего. Однако сколько времени на это придется потратить, неизвестно. А пока президент США уговаривает израильского премьера, в ситуации назревает еще один поворот. Йеменские хуситы угрожают перекрыть пролив, через который идет почти 10% мировой нефти. Сопутствующие риски Йеменские хуситы не остались в стороне от эскалации. Седьмого июня они объявили о ракетном ударе по Израилю и ввели запрет на проход израильских судов через Красное море.

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Хуситы пообещали считать все перемещения «противника» законными военными целями. Теперь под угрозой оказался не просто израильский фрахт — речь пошла о Баб-эль-Мандебском проливе. Через него проходит около 10% всей мировой морской торговли и примерно столько же нефти. Если хуситы перекроют пролив, цены на черное золото взлетят, и это ударит по кошельку каждого. «Если хуситы действительно перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, то, конечно, это будет серьезный удар по нефтяным ценам и нефтяному рынку. Дополнительный и окончательный удар. Цены уйдут далеко за 100 долларов за бочку», — спрогнозировал Сергей Станкевич. Удлинение маршрутов в обход Африки добавит к рейсу минимум две недели. Такое изменение логистики ударит по странам, зависящим от импорта энергоносителей через Суэцкий канал. Европа и Азия ощутят нехватку танкеров почти мгновенно.

Баб-эль-Мандебский пролив вряд ли получится перекрыть надолго, потому что в этот пролив могут зайти военно-морские эскадры и Соединенных Штатов Америки, и Британии. Они могут взять пролив под охрану. Перекрыть его получится разве что где-то недели на две. Сергей Станкевич

Однако этот оптимистичный сценарий имеет одну фатальную уязвимость. Никто не знает, на что готовы пойти хуситы, если почувствуют, что их ставки в большой игре игнорируют. «Это если хуситы не пойдут на минирование пролива. А могут они на это пойти или нет, никому не ясно. Так что риск дальнейшей эскалации в этом регионе, в Индийском океане, прилегающем к Ирану, очень велик», — предупредил Станкевич.

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Президент США не может бесконечно ждать, пока Нетаньяху согласится на перемирие. Каждая неделя задержки в том числе играет на руку тем, кто хочет превратить пролив в зону боевых действий. «У Трампа нет времени на то, чтобы этот узел развязывать. И он сейчас будет прилагать критические, колоссальные усилия, чтобы сломить упрямство Нетаньяху и все-таки что-то подписать с Ираном», — заметил политолог. Чего ждать от Нетаньяху? По версии официального Вашингтона, Соединенные Штаты играют в этом конфликте роль пожарного, который тушит войну. В этой версии Трамп — миротворец, а Нетаньяху — неуправляемый союзник, которого приходится осаживать. Сценарий, который предложил собеседник 360.ru существенно отличается от этой версии. В нем Иран и Израиль выглядят помехой для достижения главной цели Трампа в Карибском море.

Фото: IMAGO/Israeli Prime Minister Off / www.globallookpress.com

Маленькая победоносная война против Кубы, по мысли аналитика, на грани срыва именно потому, что Нетаньяху возобновил бомбардировки Ливана и спровоцировал ответ Тегерана. Теперь эскалация у берегов Йемена добивает и без того хрупкие планы американского президента. Возможно, уже через несколько дней мы узнаем, утонул ли кубинский план Трампа в водах Баб-эль-Мандеба. Или же его старый приятель из Тель-Авива все-таки окажется сговорчивее, тем более, американский лидер уже пригрозил тому оставить Израиль один на один с Ираном.