Трамп пригрозил Нетаньяху и потребовал, чтобы тот прекратил атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что оставит его один на один с Ираном. Об этом сообщило издание Axios .

Трамп предупредил Нетаньяху, что тот может очень скоро остаться с проблемой ирано-израильского конфликта один на один.

«Я ему заявил: будь осторожней, а то может случиться так, что скоро ты останешься с этой проблемой один на один», — сказал американский лидер.

Он также отметил, что пять стран региона, участвующих в посреднических усилиях между США и Ираном, попросили его оказать давление на израильского премьера.

По словам Трампа, сегодня утром иранцы связались с США и заявили, что больше не будут совершать нападения на Израиль.

Ранее военное командование Ирана заявило об окончании операции против Израиля. Иранцы пригрозили ответом на возобновление обстрелов ливанской территории.