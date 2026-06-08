Трамп публично призвал Иран и Израиль прекратить взаимные удары

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке американский лидер Дональд Трамп публично призвал Иран и Израиль остановить обмен ударами. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Израиль и Иран должны немедленно прекратить „стрелять“», — заявил глава Белого дома.

Накануне вечером Иран осуществил удары ракетами по северным районам Израиля. Сирены воздушной тревоги звучали в том числе в Хайфе.

Атака произошла спустя несколько часов после заявлений Тегерана о том, что будет ответ на недавний удар израильских военных по пригороду Бейрута. Потом Армия обороны Израиля сообщила об ударах по военным объектам в центре и на западе Ирана. Исламская республика в ответ продолжила обстрелы израильской территории.

Сегодня стало известно, что Израиль ударил по нефтехимическому комплексу в Иране. Подробности атаки не раскрыли.