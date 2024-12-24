«Независимая халява!» Абхазия разжалобила Россию и получила бесплатное электричество

Бесконтрольный майнинг и проблемы с Ингурской ГЭС в Абхазии привели к ситуации, когда электричество в республике отключали на 11 часов в сутки. Власти не единожды обращались к РФ за помощью. В итоге Россия возобновила гуманитарные поставки электричества в Абхазию с 23 декабря. Но сделала ли Абхазия выводы и как на решение властей отреагировали россияне — в материале 360.ru.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бандра Гунба в интервью «Интерфаксу» заявил, что Россия «в очередной раз протянула нам руку помощи», также он выразил благодарность руководству РФ и «братскому российскому народу». Накануне Гунба уговаривал Россию начать гуманитарный переток, так как отключение света на 11 часов ставят под угрозу жизни и здоровье незащищенных слоев населения.

Россия пообещала отреагировать, и 23 декабря начались бесплатные поставки электричества. По информации «Царьграда», с 2020-го года Россия безвозмездно поставила в Абхазию электроэнергии на 10 миллиардов рублей.

Но в Абхазии не сделали выводов — с появлением света снова заработали майнинговые фермы, которые сжирают львиную долю поставленного электричества. В Сети задаются вопросом — что Россию получит от своей доброты? Абхазам выгодны такие отношения, власти республики не пытаются вернуться в поле конструктивного диалога.