«Независимая халява!» Абхазия разжалобила Россию и получила бесплатное электричество
Бесконтрольный майнинг и проблемы с Ингурской ГЭС в Абхазии привели к ситуации, когда электричество в республике отключали на 11 часов в сутки. Власти не единожды обращались к РФ за помощью. В итоге Россия возобновила гуманитарные поставки электричества в Абхазию с 23 декабря. Но сделала ли Абхазия выводы и как на решение властей отреагировали россияне — в материале 360.ru.
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бандра Гунба в интервью «Интерфаксу» заявил, что Россия «в очередной раз протянула нам руку помощи», также он выразил благодарность руководству РФ и «братскому российскому народу». Накануне Гунба уговаривал Россию начать гуманитарный переток, так как отключение света на 11 часов ставят под угрозу жизни и здоровье незащищенных слоев населения.
Россия пообещала отреагировать, и 23 декабря начались бесплатные поставки электричества. По информации «Царьграда», с 2020-го года Россия безвозмездно поставила в Абхазию электроэнергии на 10 миллиардов рублей.
Но в Абхазии не сделали выводов — с появлением света снова заработали майнинговые фермы, которые сжирают львиную долю поставленного электричества. В Сети задаются вопросом — что Россию получит от своей доброты? Абхазам выгодны такие отношения, власти республики не пытаются вернуться в поле конструктивного диалога.
Россияне возмутились таким отношением, они просят организовать «гуманитарные поставки» и своим гражданам.
«А в нашей стране, для нашего народа после нового года тарифы вырастут! Долго наш народ всех нахлебников на себе тянуть будет?» — спросил читатель.
«Во, сейчас там майнеры оживятся, и все по-старому», — написал один из комментаторов.
«Тогда пусть гуманитарно привозят мандарины с хурмой хотя бы», — предложил другой.
«Так и будет гуманитарно жить за счет России! <…> А как же независимость? Или она в этом и заключается? Независимая халява!» — возмутился третий юзер.
«Никакая благодарность, кроме денег, нам не нужна. Хватит плодить иждивенцев. Сначала наладьте жизнь своих граждан», — заявил комментатор.
«Будут работать гостиницы, рестораны, праздничная иллюминация. Будут работать майнинговые фермы, их абхазские владельцы будут зарабатывать биткоины. А что получит Россия? А можно россиянам тоже „социального“ электричества?» — написала в своем Telegram-канале актриса Яна Поплавская.