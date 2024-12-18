Абхазия попросила Россию о бесплатной поставке электроэнергии
Министр Нанба: Абхазия попросила Россию бесплатно поставить электроэнергию
Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии в следующем году. Об этом сообщил РИА «Новости» исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.
«Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго РФ», — подчеркнул Нанба.
Уточняется, что республика обратилась к России с соответствующей просьбой еще в октябре, но подтверждения пока не получила.
На фоне высокого потребления в Абхазии каждый год возникает дефицит электроэнергии с ноября по апрель.
Ранее стало известно, что в период веерных отключений электроэнергии в Абхазии майнеры по ночам добывают криптовалюту в селе Команы близ Сухума.