Абхазия попросила Россию о бесплатной поставке электроэнергии

Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии в следующем году. Об этом сообщил РИА «Новости» исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

«Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго РФ», — подчеркнул Нанба.

Уточняется, что республика обратилась к России с соответствующей просьбой еще в октябре, но подтверждения пока не получила.

На фоне высокого потребления в Абхазии каждый год возникает дефицит электроэнергии с ноября по апрель.

Ранее стало известно, что в период веерных отключений электроэнергии в Абхазии майнеры по ночам добывают криптовалюту в селе Команы близ Сухума.