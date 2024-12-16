В Абхазии «нашли» свет, но лишь для майнинговых ферм

«D News Абхазия»: в селе близ Сухума майнеры по ночам добывают криптовалюту

В Абхазии на фоне веерных отключений электроэнергии в селе Команы близ Сухума майнеры по ночам добывают криптовалюту. Кадры светящейся и гудящей майнинговой фермы опубликовали в Telegram-канале «D News Абхазия» .

Жители села показали, как светится и жужжит по ночам населенный пункт.

«Это Команы сегодня. Пока страна сидит без света, на СухумГЭС майнеры не умолкают», — написал автор ролика.

В республике введен режим экономии, у властей нет денег для оплаты перетока электроэнергии из России, и тем более нет для покупки электроэнергии по коммерческим ценам у Турции.

Полиция обыскивает дома, склады и сараи в поисках майнингового оборудования, сообщил «Блокнот».

Власти ранее заявили, что работу Ингурской ГЭС восстановили после аварийного отключения. Когда уровень воды в водохранилище немного поднялся, станция автоматически включилась.