Нефтяной союз против Запада. Как Индия обошла США и сломала рычаг давления на Россию

Индия официально подтвердила, что продолжит закупать российскую нефть, несмотря на давление США. Этим она выбила из рук Запада еще один рычаг давления на Москву. Чем для Индии обернется пренебрежение американской угрозой и какова роль России в индийской экономике — в материале 360.ru.

Официальный визит в Москву В Москву с официальным визитом прилетел министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. В среду, 20 августа, прошло заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, где председательствовали первый вице-премьер России Денис Мантуров и глава МИД Индии Джайшанкар. В четверг гостя из Индии принимал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Итогом визита Джайшанкара в Москву стала встреча с президентом России Владимиром Путиным. На переговорах присутствовали Мантуров, Лавров, Джайшанкар, а также посол Индии в Москве Винай Кумар. «Это человек, достойный представлять великую страну, которой, несомненно, является Индия. И не случайно его принимает и глава правительства, и глава МИД, и президент. Нечасто главы МИД, получают столь серьезный всесторонний прием», — так о Джайшанкере отозвался в беседе с 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Визит проходит на фоне усиления американского давления на Индию: президент США Дональд Трамп ввел против страны 50%-ные пошлины за ее нежелание отказываться от российской нефти. Угрозы Трампа не возымели действия, посол Винай Кумар заявил, что национальные интересы Индии выше хотелок США.

Трамп сделал исключение для iPhone, которые производятся в Индии, и для фармацевтических препаратов, Индия продает много серьезных лекарств, в том числе в США. Эта сторона не афишируется в тарифной политике Трампа.

Закупки возобновили Несколько дней назад индийские нефтеперерабатывающие заводы после небольшого перерыва возобновили закупку российской нефти марки Urals, поставки ожидаются в сентябре и октябре. Покупателями выступили, в том числе, и государственные НПЗ Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. Пауза в закупке российской нефти индийскими НПЗ возникла после введения Вашингтоном мер против Нью-Дели из-за импорта топлива из России. Трамп ввел дополнительную 25%-ную пошлину и общий размер тарифа составил 50%. Индия начала просчитывать варианты на случай прекращения поставок ресурса из РФ, но оставила эту идею как один из самых неблагоприятных сценариев. Власти Индии назвали давление со стороны США «несправедливым и неоправданным». На фоне угроз российский президент провел несколько телефонных переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Россия предположила, что если индийские товары не смогут поставлять в США, то они могут попасть в РФ.

Однако серьезного снижения поставок не было. По словам Станкевича, импорт нефти «чуть-чуть просел», и не потому, что индийские НПЗ не захотели покупать российский дешевый ресурс. «Сотрудничество будет нарастать, никуда Индия не уйдет от импорта нефти. <…> Штаты давят не только на Индию, но и делают все, чтобы было труднее фрахтовать суда, <…> страховать грузы, сложно рассчитываться — банки боятся принимать такие контракты к расчетам. Поэтому чуть-чуть проседает, но все равно Индия держит марку, никуда не уходит и торговля будет продолжаться», — подчеркнул политолог.

Имеет значение роль Индии в этом геополитическом конфликте. Индия не прогнулась под давлением США. Сергей Станкевич политолог

Станкевич напомнил, что в прошлом году Россия заработала на продаже нефти в Индию около 53 миллиардов долларов, Китай закупил российского топлива на 63 миллиарда долларов.

Три гиганта Евразии, или от кнута к прянику Независимый аналитик отметил, что Россия продолжает политику сближения трех гигантов Евразии: Россия — Индия — Китай. И попытка прогнуть Индию лишь поспособствовала этому стремлению, подтолкнув республику в «объятия» России. «Трамп уже подтолкнул и дальше обострять ситуацию не будет», — высказал мнение политолог. К тому же Индия оценила разность подходов России и США к сотрудничеству. Недавно власти азиатской страны заявили, что отказываются от покупки в Штатах новых истребителей F-35, предпочтя российские Су-57. Россия не возражает начать сборку самолетов на территории Индии и открыть доступ к технологиям, что не делают США, и Индии весьма импонирует это отличие. «Трамп не пойдет дальше, потому что не захочет совсем рассориться с Индией. Им хотелось бы, чтобы Индия оставалась ближе к Западу, чем к России и Китаю, и будут искать этот баланс настолько, насколько сумеют», — заявил собеседник Регины Ореховой. Станкевич добавил, что сейчас США перейдут от кнута к пряникам.

Пауза в закупках — из страха или ради выгоды Августовская пауза в закупках российской нефти — Индия на самом деле испугалась давления США, или решила использовать его в свою выгоду, выпросив у Москвы очередные скидки на топливо? Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков считает, что Индии нет смысла отказываться от российской нефти как на государственном уровне, так и самим НПЗ. Поведение индийских нефтепереботчиков стоит рассматривать не как госполитику страны, а как попытку заводов нарастить прибыль, уверен эксперт. НПЗ продемонстрировали якобы испуг, чтобы выпросить у российских поставщиков скидки на каждый баррель нефти — угрозы санкций повышают токсичность российской нефти и увеличивают размер скидки.

«И сейчас индийские компании попытались воспользоваться ситуацией, чтобы изобразить большой страх перед американской угрозой и выторговать себе дополнительную скидку на российскую нефть», — заявил Юшков. Однако в этот раз больших скидок не было, как весной 2022 и в декабре–январе 2022–2023 годов, когда скидка на российскую нефть выросла до 30-35 долларов на каждый баррель. Китай почуял выгоду и начал закупать ресурс впрок, в КНР ушла та часть нефти, от которой на время отказалась Индия. Проблем со сбытом нефти у России не возникло, поэтому выторговать большую скидку не получилось, и Индия возобновила закупки, резюмировал Юшков.

Reuters со ссылкой на менеджеров предприятий сообщил, что дисконт на сорт Urals достиг трех долларов за баррель. Помимо Urals, Indian Oil закупает и другие российские сорта — в частности, Varandey и Siberian Light. При этом индийские компании традиционно не раскрывают деталей своих контрактов. Заместитель торгового представителя России в Индии Евгений Грива заявил Bloomberg, что Москва предлагает Нью-Дели сырье со скидкой около 5%, что делает российскую нефть невероятно привлекательной для республики.

Крах санкционных планов США Американские санкции должны были подкосить индийский экспорт в США и напугать индийских производителей. Однако российская нефть составляет 36% от всей потребляемой Индией, и без нее пострадали бы все отрасли, в том числе сельское хозяйство, рассказал в беседе с kp.ru востоковед Дмитрий Косырев. Индия не захотела ставить хотелки США выше интересов народа, не поддалась на угрозы и продолжила сотрудничество с Россией.

Это решение Индии означает крах санкционных планов Запада в отношении России. Дмитрий Косырев

Индийский премьер не захотел ухудшать положение своих избирателей, ведь сельскохозяйственные работники — его основной электорат. Он учел печальный опыт Германии, где отказ от российских энергоносителей привел к краху мелкого бизнеса и сельского хозяйства. По мнению востоковеда, другие страны последуют примеру Индии и поставят интересы страны выше американских угроз, и в этом огромную роль сыграл Китай, который отказался поддаваться шантажу. Индия нацелена на экономический рост, она стремится сравняться с Китаем и вряд ли простит подножку от США. Нью-Дели активизировал контакты с Пекином, отложив былые территориальные споры. Косырев подчеркнул, что «благодаря» давлению США, глобальный Юг еще сильнее поворачивается от Запада к России.