Путин и Моди обсудили итоги российско-американского саммита на Аляске
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Российский лидер проинформировал Моди об основных итогах встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, который прошел на Аляске. Премьер-министр Индии поблагодарил за предоставленную информацию.
Стороны обсудили перспективы урегулирования кризиса на Украине и договорились продолжить диалог по этому вопросу, а также по другим международным темам.
Кроме того, глава российского государства выразил соболезнования в связи с последствиями недавнего наводнения в Индии.
Ранее Путин и глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза также поговорили по телефону.
