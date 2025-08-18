Путин и Моди обсудили итоги российско-американского саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор. Об этом сообщили на сайте Кремля .

Российский лидер проинформировал Моди об основных итогах встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, который прошел на Аляске. Премьер-министр Индии поблагодарил за предоставленную информацию.

Стороны обсудили перспективы урегулирования кризиса на Украине и договорились продолжить диалог по этому вопросу, а также по другим международным темам.

Кроме того, глава российского государства выразил соболезнования в связи с последствиями недавнего наводнения в Индии.

Ранее Путин и глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза также поговорили по телефону.