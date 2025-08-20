Китайские заводы разместили новые заказы на российскую нефть

Китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили заказы на российскую нефть. Сырье будут поставлять из портов, которые ранее обслуживали Индию. Спрос на российскую нефть со стороны этой южноазиатской страны упал после введения пошлин президентом США Трампом. Об этом сообщило издание CNN .

«По словам аналитиков, китайские НПЗ закупили не менее 15 партий российской нефти для поставки в октябре и ноябре», — написали журналисты.

Китай и Индия стали основными покупателями российской нефти, что заставило западные страны отказаться от ее поставок.

В июле Трамп пригрозил вторичными пошлинами на товары из стран, покупающих российскую нефть, чтобы надавить на Москву.

Затем он объявил о введении дополнительных 25% пошлин на индийский экспорт в США, в дополнение к уже существующей 25% пошлине на российскую нефть и газ. Это решение вызвало значительное снижение закупок.

Ранее Словакия вслед за Венгрией лишилась российской нефти после атаки ВСУ. Министр экономики Дениша Сакова уточнила, что причиной стало повреждение подстанции в России. Поставки должны возобновиться в скором времени.