Путин принял министра иностранных дел Индии

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Индии Субраманиама Джайшанкара. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Джайшанкар возглавляет индийскую часть Межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Во встрече также участвовали глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер России Денис Мантуров, возглавляющий российскую часть комиссии, а также посол Индии в Москве Винай Кумар.

Ранее Лавров сообщил, что российский лидер может посетить Индию до конца года. Заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с индийским коллегой.