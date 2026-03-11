Нефтяной джекпот Путина. Как конфликт с Ираном стал величайшим подарком России от США

Пока мир следит за ракетными ударами на Ближнем Востоке, на востоке Европы назревает не менее важный перелом. Известный американский аналитик и бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер сделал парадоксальное, но хорошо аргументированное заявление: Вашингтон, сам того не желая, кризисом в Иране преподнес Москве величайший подарок, который укрепляет позиции России на мировой арене. Подробности — в материале 360.ru.

Ближневосточный кризис как катализатор успехов России Риттер в своем подкасте Deep Dive указал на прямую связь между конфликтом на Ближнем Востоке и крахом западной стратегии по сдерживанию России. Если раньше ставка делалась на изоляцию через санкции, то теперь логика событий полностью разрушила эти планы.

Русские выигрывают. У них огромные резервы, которые они смогут задействовать.

По словам аналитика, у России все больше поддержки в мире: Индия и Китай продолжают закупать российскую нефть, несмотря на запреты и угрозы со стороны Белого дома. Однако настоящий триумф связан с решением Соединенных Штатов ввязаться в масштабный кризис с Ираном. «Теперь мы преподнесли России величайший подарок из всех возможных, создав энергетический кризис на Ближнем Востоке», — отметил бывший разведчик.

Фото: РИА «Новости»

Энергетический разлом и новые рынки Основное внимание Риттер уделил ситуации, которая складывается в сфере энергетики. Атаки на Иран и создание энергетического кризиса на Ближнем Востоке автоматически выбивают с рынка огромные объемы «черного золота». Именно здесь в игру вступает Россия «Думаю, Владимир Путин просто в восхищении. Он говорит: „Думаю, нам придется искать новые рынки сбыта, потому что все страны, получавшие нефть с Ближнего Востока, сейчас нуждаются в энергии“. Россия собирается найти эти рынки и получить их!» — указал эксперт. Это не просто компенсация потерь от санкций — по сути, это гарантия многомиллиардных доходов. Риттер подчеркнул иронию ситуации: США собственноручно создали для России некую подушку безопасности. «Мы только что гарантировали, что российский бюджет будет обеспечен даже при немедленном отключении Европы от газа. А для европейской экономики это означает гибель», — сказал аналитик.

Фото: U.S. Department of War

Геополитический разворот: Украина уходит в тень Ирана Риттер отметил и смену приоритетов Вашингтона. Втягивание США в прямую конфронтацию с Ираном автоматически перевело Украину на второй план. Ресурсы Пентагона небезграничны, и если раньше Киев получал беспрецедентные объемы военной помощи, то теперь эти потоки неминуемо сократятся. Оборонный комплекс США переключился на обеспечение собственных нужд и нужд союзников на Ближнем Востоке, а украинская армия рискует остаться без былой поддержки. И пока США распыляют силы, Россия, напротив, консолидирует ресурсы. Создается замкнутый круг, который на руку Москве: чем активнее Соединенные Штаты провоцируют кризисы, тем сильнее становится их главный геополитический оппонент.